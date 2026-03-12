[금주의 핫뉴스] 뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의로 불구속 송치

뮤지컬 배우 남경주가 여성을 성폭행한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

서울 방배경찰서는 지난달 남경주를 위력에 의한 간음 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

지난해 서울에서 여성 A 씨를 성폭행한 혐의를 받는다. A 씨는 현장을 빠져나와 112신고를 한 것으로 전해졌다.

남경주는 경찰 조사에서 범행을 부인했다. 경찰은 혐의가 인정된다고 보고 사건을 검찰에 송치했다.

현재 남경주의 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정은 삭제된 상태이며, 소속사 등 공식 통로를 통한 구체적인 입장 표명은 아직 나오지 않았다.

남경주는 최정원, 박칼린 등과 함께 한국을 대표하는 1세대 뮤지컬 배우다. 1982년 연극 보이체크로 데뷔해 뮤지컬 아가씨와 건달들·렌트·맘마미아·시카고·브로드웨이 42번가 등 수많은 작품에 출연해 왔다. 지난해에도 히든러브·더 쇼! 신라 등 여러 무대에 오르며 활발하게 활동했다. 현재 홍익대학교 공연예술학부 교수로 재직 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

