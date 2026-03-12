이혼한 배우자의 일상…‘X의 사생활’, 자극적 설정 뒤 따뜻함

신규 예능 ‘X의 사생활’이 ‘이혼한 전 배우자의 일상을 지켜본다’는 설정으로 방송 전부터 주목받고 있다. 설정만 들으면 다소 자극적으로 느껴질 수 있지만 ‘X의 사생활’은 단순한 관찰 예능을 넘어, 관계의 끝에서 다시 시작되는 삶을 조명하는 색다른 리얼리티를 보여줄 예정이다.

오는 17일(화) 밤 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN ‘X의 사생활’은 한때 누구보다 가까웠지만 결국 이혼이라는 선택을 하게 된 부부가 각자의 삶을 살아가는 모습을 들여다보는 프로그램이다. 전 배우자의 현재를 바라보는 과정에서 과거의 관계를 돌아보고, 서로의 삶을 이해하려는 과정을 통해 새로운 감정을 마주하게 된다.

겉으로 보기에는 ‘헤어진 사람의 사생활을 관찰한다’는 파격적인 설정이지만 프로그램이 담아내려는 메시지는 의외로 반전 매력이 넘친다. 단순히 과거의 상처나 갈등을 드러내는 데 그치지 않고, 왜 두 사람이 이혼할 수밖에 없었는지 그리고 그 이후 각자의 삶이 어떻게 변화하고 있는지를 진솔하게 보여주는 데 초점이 맞춰져 있기 때문이다.

특히 출연자들은 서로의 일상을 지켜보는 과정에서 자연스럽게 자기 자신을 돌아보게 된다. 과거 관계 속에서 놓쳤던 부분을 되짚고, 스스로를 성찰하며 앞으로의 삶을 다시 설계하려는 모습은 시청자들에게도 깊은 공감과 여운을 남길 것으로 기대된다. 실제로 녹화가 진행된 후, MC 김구라와 장윤정은 “젊은 부부들이 이혼 후에도 서로를 인간적으로 응원하는 모습이 인상 깊었다. 예상보다 더 큰 인간애를 느낄 수 있었다”며 입을 모았다. 패널 천록담은 “아내와의 관계를 돌아보게 됐다. 지금보다 더 배려하고 더 알아주고 들어주고 말해줘야겠다는 생각을 했다”고 전했다.

이처럼 ‘X의 사생활’을 지켜보며 드러나는 감정의 변화는 프로그램의 중요한 관전 포인트다. 과거의 배우자를 향한 복잡한 감정, 예상치 못한 이해와 응원 그리고 서로 다른 방식으로 이어가는 새로운 삶이 교차하며 기존 관찰 예능에서는 보기 어려운 감정 서사를 만들어낼 것으로 기대된다.

무엇보다 ‘X의 사생활’이 가진 가장 큰 매력은 ‘반전’에 있다. 자극적인 설정으로 시작하지만 결국에는 사람과 관계 그리고 삶에 대한 따뜻한 시선을 담아내며 공감의 폭을 넓히기 때문이다. 이혼이라는 관계의 끝을 이야기하면서도, 동시에 또 다른 시작과 성장을 보여주는 점이 이 프로그램의 차별화 포인트다.



결국 ‘X의 사생활’은 과거의 관계를 들여다보는 이야기이면서 동시에 앞으로의 삶을 향해 나아가는 사람들의 이야기를 그린다. 관계의 끝에서 시작되는 또 다른 성장의 서사가 시청자들에게 어떤 울림을 전할지 기대가 모인다.

