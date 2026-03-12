티빙·디즈니플러스, 영등위 ‘OTT 자체등급분류 우수사업자’ 선정

지난 11일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 온라인동영상서비스(OTT) 자체등급분류 우수사업자 시상식. 사진=영상물등급위원회

티빙과 디즈니플러스가 온라인동영상서비스(OTT) 자체등급분류 우수 사업자로 선정됐다.

영상물등급위원회는 지난 11일 서울 중구 한국프레스센터에서 OTT 자체등급분류 우수사업자 시상 및 성과 공유회를 열고 국내외 10개 OTT 사업자를 대상으로 지난해 자체등급분류 업무 운영과 청소년·이용자 보호 활동을 종합 심사했다고 12일 밝혔다. 2023년 도입된 자체등급분류 사업제도는 OTT를 비롯한 온라인 비디오물 사업자가 영등위의 사전 등급 분류를 거치지 않고 스스로 콘텐츠 시청 등급을 정할 수 있도록 한 제도다.

2025년도 우수 사업자로 선정된 티빙과 디즈니플러스에 대해 영등위는 “두 사업자는 법적 준수사항을 넘어 사업자의 자발적인 등급 분류 활용과 이용자 보호 노력을 적극적으로 추진한 점에서 높은 평가를 받았다”고 설명했다.

국내 사업자로는 처음으로 우수 사업자로 선정된 티빙은 영화나 비디오물에는 없는 7세 등급까지 포함해 세분화된 등급 설정 기능을 제공한 점과 청소년관람불가 콘텐츠의 등급 표시를 강화한 점 등이 높은 점수를 받았다. 티빙 관계자는 “티빙이 콘텐츠 경쟁력과 함께 이용자 보호 측면에서도 국내 OTT 업계 기준을 높여가고 있다는 것을 인정받은 의미 있는 결과”라며 “앞으로도 이용자가 안심하고 즐길 수 있는 시청 환경 조성을 위해 자율 규제와 보호 체계를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

지난해에 이어 2년 연속 우수 사업자가 된 디즈니플러스의 경우 소비자 반응조사와 대학생 모니터링단 운영을 통해 등급분류 관련 의견을 수렴한 점 등이 선정 배경으로 소개됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

