“노래 포기하려 했다” 이도진, 성대결절·난청 딛고 일어선 눈물의 본선 진출

이도진이 자신의 SNS 계정에 ‘무명전설’ 출연 장면을 올렸다. 사진 출처=이도진 인스타그램 계정

가수 이도진이 MBN 트로트 서바이벌 프로그램 ‘무명전설’ 본선 진출에 성공했다.

12일 이도진은 자신의 인스타그램 계정에 무명전설의 방송 장면 일부와 함께 장문의 글을 게시했다.

이도진은 “제가 이번에 MBN ‘무명전설’에 용기를 내어 도전했습니다. 감사하게도 8위라는 좋은결과로 본선에 진출했습니다!”라며 기쁜 소식을 알렸다. 이어 “제가 3년전 성대결절과 난청으로 가장 사랑하는 노래를 잠시 내려놓아야 했습니다 그래도 노래를 포기할 수 없어 용기를 내어 무명전설에 나갓는데요~”라고 아픔을 털어놓았다. 이도진은 “그래도 저는 다시 노래할 수 있는 기회를 얻었다는 것, 그리고 도전했다는 것만으로도 의미 있는 시간이라 생각합니다”라며 앞으로도 계속 포기하지 않고 노력할 것임을 강조했다.

팬들은 댓글로 “가면 쓰고 있어도 도진님인 거 확신했다”, “포기하지 않고 여기까지 와 줘서 고맙다”, “못다 이룬 꿈을 멋지게 펼치길 응원한다”며 반가운 마음과 함께 애정 어린 응원을 전했다.

이도진은 2010년 Mnet의 오디션 음악 프로그램 ‘슈퍼스타 K 시즌 제2기’에 참여했다. 이후 2020년 트로트 서바이벌 오디션 프로그램 ‘내일은 미스터트롯’, 2022년 ‘내일은 미스터트롯2-새로운 전설의 시작’에 출연하여 인지도를 높였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

