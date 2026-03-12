'스마일리' 김윤지, 단일대회 최다 메달 신기록 [SW포토]

김윤지(왼쪽)가 11일(현지 시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트 좌식 결승에서 은메달을 차지한 뒤 시상대에서 포즈를 취하고 있다. 테세로(이탈리아)=AP/뉴시스
김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2026-03-12 11:02:41 수정 : 2026-03-12 11:02:41
인쇄 글씨 크기 선택 가장 작은 크기 글자 한 단계 작은 크기 글자 기본 크기 글자 한 단계 큰 크기 글자 가장 큰 크기 글자
김윤지(왼쪽)가 11일(현지 시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트 좌식 결승에서 은메달을 차지한 뒤 시상대에서 포즈를 취하고 있다. 테세로(이탈리아)=AP/뉴시스
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]