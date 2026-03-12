'스마일리' 김윤지, 단일대회 최다 메달 신기록 [SW포토]

김윤지(왼쪽)가 11일(현지 시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트 좌식 결승에서 은메달을 차지한 뒤 시상대에서 포즈를 취하고 있다. 테세로(이탈리아)=AP/뉴시스 Silver medalist Kim Yunji, of South Korea, from left, gold medalist Oksana Masters, of the United States, and bronze medalist Kendall Gretsch, of the United States, pose on the podium after the cross country skiing women's 10Km interval start sitting final at the 2026 Winter Paralympics, in Tesero, Italy, Wednesday, March 11, 2026. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) 크로스컨트리여자 10km 인터벌스타트 좌식 결승

김윤지(왼쪽)가 11일(현지 시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트 좌식 결승에서 은메달을 차지한 뒤 시상대에서 포즈를 취하고 있다. 테세로(이탈리아)=AP/뉴시스

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]