프랜차이즈 브랜딩 기업 브이웍스, 간편 컵마라 브랜드 ‘마라인더컵’ 론칭

프랜차이즈 브랜딩 전문 기업 브이웍스가 간편 컵마라 브랜드 ‘마라인더컵’을 공식 론칭했다고 12일 밝혔다.

브이웍스의 자사 브랜드인 마라인더컵은 중국 현지에서 7년간 연구·개발한 레시피와 운영 노하우를 바탕으로 한 브랜드다. 기존 마라 메뉴의 한계를 보완한 ‘푸짐한 마라꼬치’를 전면에 내세웠다.

브이웍스 관계자는 “최근 국내 외식 시장에서는 마라탕과 마라꼬치 등 중국식 향신료 메뉴가 하나의 트렌드로 자리 잡았지만, 소량 구성이나 복잡한 주문 방식으로 인해 접근성이 떨어진다는 지적도 이어져 왔다”고 분석했다

이어 “이러한 시장 흐름에 주목해 간편하지만 만족도는 높은 마라라는 콘셉트를 명확히 설정하고, 컵 형태의 마라 메뉴와 현지식 꼬치 구성을 결합한 브랜드를 선보였다”고 설명했다.

특히 마라인더컵은 중국 현지에서 7년간 직접 연구한 레시피를 기반으로 마라꼬치, 마라반, 마라탕을 컵에 담아 편리하게 즐길 수 있도록 구성했다. 특히 기존에 ‘마라꼬치는 양이 적다’는 소비자 인식을 깨고, 중국 현지에서 즐기던 방식 그대로 푸짐하게 제공하는 점이 차별화 요소로 꼽힌다.

브이웍스 관계자는 “마라인더컵은 단순히 마라 트렌드에 편승한 브랜드가 아니라, 현지에서 검증된 레시피와 국내 소비자 니즈를 동시에 반영해 기획한 브랜드”라며 “푸짐한 마라꼬치를 간편하게 즐길 수 있다는 점이 핵심 경쟁력”이라고 말했다.

이어 “마라인더컵 고양화정 본점을 시작으로 2호점인 대전 둔산점과 3호점인 대전 노은점을 성황리에 오픈하여 전무후무한 성과를 내고 있다“며 “본사와 가맹점의 성과를 바탕으로 지역별 상권 특성에 맞춘 매장 콘셉트를 조정하여 브랜드 외연을 넓힐 것” 이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]