크래프톤, 배틀그라운드 출시 9주년 업데이트…콘텐츠 추가→특별 보상

크래프톤이 PUBG: 배틀그라운드(PUBG: BATTLEGROUNDS, 이하 배틀그라운드)의 출시 9주년을 기념하는 업데이트를 진행했다.

배틀그라운드는 2017년 3월 23일 스팀 얼리 액세스로 처음 출시돼 스팀 역대 최대 동시 접속자 수 325만 명을 기록한 배틀로얄 장르 대표 타이틀이다. 이후 다양한 콘텐츠와 플랫폼으로 확장되며 PUBG IP 프랜차이즈의 중심으로 자리하고 있다.

출시 9주년을 맞아 배틀그라운드 전장이 축제로 물들었다. 이용자들이 전장에서 기념 분위기를 느낄 수 있도록 시작섬에 9주년 기념 동상이 세워졌다. 매치 시작 전 동상을 향해 홀로그램 섬광탄을 던져 9번 명중시키면 동상이 해당 이용자의 모습으로 변한다. 전장의 하늘에는 9주년을 기념하는 드론쇼가 펼쳐지며 축제 분위기를 더한다. 또한 배틀그라운드 최초로 접속만 해도 무료로 획득 가능한 ‘이벤트 패스: 올 데이 파티’가 제공되며, 미션 달성을 통해 ‘올데이 프로젝트’ 아이템과 이모트, 지코인(G-Coin), BP 등 다양한 보상을 얻을 수 있다.

론도 맵에서는 축제 분위기를 더욱 풍성하게 즐길 수 있다. 맵 곳곳에는 9주년 기념 팝업 스토어와 축하 메시지가 담긴 전광판이 등장하며, 론도 스타디움 상공에서는 배틀그라운드 디렉터가 준비한 특별한 선물을 확인할 수 있다. 치킨맨도 등장한다. 도망치는 치킨맨을 처치하면 ‘행운의 달걀’을 얻을 수 있으며, 달걀에서는 무기, 3레벨 장비, 9주년 기념 특별 길리 수트 등 총 13종의 아이템 중 1종을 무작위로 획득할 수 있다. 행운의 달걀은 팝업 스토어 내 돌림판을 통해서도 획득 가능하다. 이외에도 9주년 기념 특별 보급상자가 론도 맵에 추가됐다.

40.2 업데이트를 통해 비켄디 맵도 일부 개편됐다. 비켄디 맵 내 비밀의 방과 캐비닛에서 획득 가능한 아이템 구성을 전반적으로 조정했다. 특히 비밀의 방에서는 전파 방해 배낭, 비상 호출, 접이식 방패, 산악자전거 등 다양한 아이템을 추가해 전투 상황에서의 전략적 활용도를 높였다. 또한 기존 쇠지렛대를 사용해 열 수 있었던 일부 건물의 잠긴 문을 모두 일반 문으로 변경해 맵 내 공간 활용도를 개선했다.

아케이드 모드도 개선됐다. ‘팀 데스매치’는 이용자 선호도를 반영해 맵 등장 확률을 조정했으며, ‘인텐스 배틀로얄’은 전투 경험을 개선하기 위해 특정 보급 상자 구성품을 조정했다. 이외에도 PC 플랫폼에서는 UGC(이용자 생성 콘텐츠) 알파에 크리에이터 정보 기능이 추가돼 모드 이름, 창작자 지정 등의 설정이 가능해졌으며 서브제로 아이템도 추가됐다.

배틀그라운드는 출시 9주년을 기념해 오는 28일 대규모 오프라인 팬 행사 ‘PUBG 9주년 페스티벌’을 개최한다. 해당 행사의 사전 예매는 티켓 오픈 10분 만에 매진되며 높은 관심을 입증했다.

