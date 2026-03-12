누에라, '엠카' 시작으로 본격 활동…'팝 잇 라이크' 음방 최초 무대

그룹 누에라(NouerA)가 본격적인 활동에 돌입한다.

누에라는 12일 오후 6시 방송하는 Mnet '엠카운트다운'에서 새 미니 앨범 'POP IT LIKE'('팝 잇 라이크')와 동명의 타이틀곡 무대를 음악방송 최초 공개한다.

이날 누에라는 밝고 경쾌한 리듬이 인상적인 'POP IT LIKE' 컴백 무대를 선보이며 노바(NovA, 팬덤명)들의 심장을 저격할 예정이다. 여기에 누에라 특유의 자유롭고 에너지 넘치는 스트리트 감성을 살린 퍼포먼스로 눈과 귀까지 사로잡을 것으로 기대를 모은다.

누에라는 '엠카운트다운'을 시작으로 오는 13일 KBS '뮤직뱅크', 14일 MBC '쇼! 음악중심', 15일 SBS '인기가요' 연이어 출연하며 팬들과 만난다. 또한 그룹 제로베이스원 장하오를 시작으로 여러 아티스트들과 'POP IT LIKE' 챌린지를 선보이는 것은 물론 다양한 콘텐츠에 등장해 다채로운 매력을 보여줄 전망이다.

'POP IT LIKE'는 약 9개월 만에 컴백하는 누에라의 세 번째 미니 앨범이다. 라이트한 힙합 기반의 타이틀곡 'POP IT LIKE'를 포함해 'SILHOUETTE'('실루엣'), 'A-LIST'('에이리스트'), 'WE ARE YOUNG'('위 아 영')까지 총 4곡이 담겼다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

