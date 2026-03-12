시청률 호응 속 ‘틈만 나면,’ 시즌4, 1회 연장…유재석·유연석 케미 통했다

사진 = SBS ‘틈만 나면,’

‘틈만 나면,’ 시즌4가 1회 추가 편성을 확정했다.

12일 제작진에 따르면 당초 16회로 기획됐던 시즌4는 총 17회로 확대 편성된다.

SBS 예능 ‘틈만 나면,’은 일상 속 짧은 틈새 시간을 공략해 행운을 선물하는 버라이어티 프로그램이다. 지난해 12월 시즌4로 돌아온 이후 첫 방송부터 2049 시청률 기준 화요일 전 장르 1위를 기록하며 화제를 모았다. 시즌4 전 회차가 화요일 동시간대 1위를 차지했고, 드라마와 예능을 포함한 화요일 전체 프로그램에서도 9주 연속 1위를 기록했다. (닐슨코리아 수도권 기준)

특히 조인성·박정민·박해준이 출연한 회차는 가구 시청률 5.8%, 분당 최고 8.4%를 기록하며 시즌 자체 최고 수치를 경신했다.

프로그램 중심에는 유재석과 유연석의 진행 호흡이 있다. 두 사람은 게스트와 일반인 신청자를 자연스럽게 아우르며 매회 다른 분위기의 재미를 만들어내고 있다.

시즌4에는 이제훈·표예진, 추영우·신시아, 차태현·김도훈, 권상우·문채원, 엔믹스 해원·설윤, 이선빈·김영대, 조인성·박정민·박해준, 송은이·김숙, 정상훈·지예은, 라미란·주종혁, 추성훈·김동현, 이솜·김경남·전석호 등 다양한 분야의 게스트가 출연해 화제를 모았다.

최보필 PD는 “매 시즌 시청률과 반응이 점점 좋아지고 있어 감사하다”며 “1회 스페셜 연장이 결정된 만큼 특별한 틈 친구들이 등장할 예정”이라고 전했다.

한편,’틈만 나면,’은 매주 화요일 오후 9시 SBS에서 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]