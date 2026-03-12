’2026 K-트롯 그랜드 어워즈’ 4월 11일 개최…“트로트 예술적 가치 높일 것”

‘2026 K-트롯 그랜드 어워즈(2026 K-TROT GRAND AWARDS)’가 4월 11일 웅장한 막을 올린다.

다음달 11일 서울 경희대학교 평화의 전당에서 열리는 ‘2026 K-트롯 그랜드 어워즈’는 팬틱스와 컨셉케이컴퍼니가 주최하고 MBC플러스가 주관하며 추후 MBC플러스 채널을 통해 시청자들을 찾아갈 예정이다. 남녀노소 모두가 향유하는 ‘국민 장르’로 자리매김한 트로트의 대중적 사랑을 바탕으로 한 해 동안 가장 빛난 아티스트와 작품의 가치를 공정하고 체계적으로 조명하기 위해 기획됐다.

또한 데이터와 전문 심사를 결합한 객관적 평가 시스템을 구축하여 대한민국 대표 장르로서의 권위를 공고히 하고 세계 무대 경쟁력을 갖춘 K-트로트의 가능성을 제시하는 글로벌 어워즈로 거듭날 계획이다.

특히 시상의 핵심인 팬 투표는 공식 플랫폼인 뮤빗, 셀럽챔프, 팬캐스트를 통해 진행되며 자신이 응원하는 아티스트를 왕좌에 올리기 위한 대결이 본격적으로 불붙을 전망이다.

주최 측 공연 관계자는 “이번 시상식의 가장 큰 관전 포인트는 단연 아직 베일에 싸인 라인업이다. 아마도 트로트 열풍의 중심에 있는 아티스트들이 대거 이름을 올리지 않을까. 각기 다른 테마와 연출을 통해 트로트가 가진 예술적 가치를 높이도록 노력하겠다”고 말했다.

‘2026 K-트롯 그랜드 어워즈’ 티켓 예매는 티켓링크를 통해 단독으로 진행되며 오는 17일 20시 티켓 판매가 시작된다.

