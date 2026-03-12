리바운드·야투율 모두 밀린 한국, 독일과 월드컵 최종예선 첫 경기서 완패

사진=FIBA 홈페이지 캡처

사진=FIBA 홈페이지 캡처

한국 여자 농구대표팀이 2026 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 최종 예선 첫 경기에서 독일에 크게 졌다.

박수호 감독이 지휘하는 대표팀은 12일 프랑스 빌뢰르반에서 열린 2026 FIBA 월드컵 최종 예선 1차전에서 독일에 49-76으로 패했다.

이번 최종예선에는 총 24개국이 참가한다. 빌뢰르반과 중국 우한, 푸에르토리코 산후안, 튀르키예 이스탄불에서 6개국씩 승부를 겨뤄 올해 9월 독일에서 열리는 본선에 나설 팀을 가린다. 한국은 17회 연속 월드컵 본선 진출을 노린다. 빌뢰르반에서 콜롬비아, 필리핀, 독일, 프랑스, 나이지리아와 경기를 치른다.

독일과 나이지리아는 이미 월드컵 진출을 확정했다. 독일은 월드컵 개최국 자격이며 나이지리아는 지난해 아프로바스켓 우승국으로 월드컵 출전 티켓을 거머쥐었다.

전반을 20-40으로 마친 대표팀은 후반에도 좀처럼 해법을 찾지 못했다. 3쿼터 18점을 올리고 독일을 11점으로 막으면서 점수 차를 좁혔지만 4쿼터에 다시 밀렸다.

한국은 독일에 리바운드에서 33-55로 22개나 밀렸다. 팀 3점 슛은 성공률은 15.2%(5/33)에 그쳤다. 전체 야투 성공률도 25.8%(17/66)로 부진했다.

강이슬(KB)이 팀 내 최다 11점을 올렸다. 최이샘(신한은행)이 8점, 박지수(KB)가 7점 5리바운드에 머물렀다.

독일에선 프리다 뷔흐너(21점 9리바운드)와 가드 레오니 피비히(16점 5리바운드)의 활약이 두드러졌다. 한국은 이날 오후 10시 나이지리아와 2차전에 출격한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]