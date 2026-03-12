20주년 씨야도 ‘완전체’…남규리·김연지·이보람 뭉쳤다

그룹 씨야가 데뷔 20주년을 맞아 완전체로 돌아온다.

2000년대 중후반 대한민국 발라드 씬을 대표했던 여성 보컬 그룹 씨야가 전격 재결합을 발표하고 3월 내 선공개 신곡과 팬미팅, 5월 정규앨범 발매 계획을 밝혔다.

씨야의 세 멤버 남규리, 김연지, 이보람은 12일 “씨야의 20주년이라는 의미 있는 해를 맞아 팬들을 향한 마음 하나로 다시 뭉치게 됐다”며 “오랜 대화를 통해 20년 동안 기다려준 팬들에게 보답하기로 했다”고 밝혔다. 단순한 추억 소환이 아니라, 아티스트로서 새로운 시작을 알린다. 멤버들은 “이제는 과거의 성공 공식이나 타인의 결정이 아닌, 우리가 진정으로 하고 싶은 씨야만의 음악을 들려드리고 싶다”는 각오와 함께 “20대였던 당시에는 공부하듯 노래를 불렀다면, 이제는 직접 겪고 느낀 이야기들을 담아 진짜 우리의 음악을 들려주고 싶다”며 성숙해진 음색과 깊어진 감성을 예고했다.

씨야 멤버들은 각자 다른 소속사에 소속되어 있지만, 단체 활동을 위해서 ‘씨야’라는 이름의 프로젝트 법인을 직접 설립해 주체적인 음악활동을 이어간다.

이달 중 공개 예정인 선공개곡은 20년의 시간과 재결합의 의미를 담은 씨야 특유의 감성 발라드로, 씨야 멤버들이 직접 작사에 참여해 팬들의 오랜 기다림에 대한 사랑의 인사를 건네며 새로운 챕터의 서막을 연다. 발매 당일에는 15년 간 씨야 완전체를 기다려온 팬들과 직접 만남을 가진다.

오는 5월에는 박근태, 김도훈 등 씨야의 최전성기를 함께 한 프로듀서들과 협업해 정규앨범을 발표한다. 멤버들이 직접 작사에 참여한 곡들을 포함한 다양한 노래들이 수록될 예정이다.

씨야는 2006년 3월 12일 데뷔해 압도적인 가창력과 하모니로 인상을 남겼다. 데뷔 첫해 서울가요대상, SBS 가요대전, MKMF 등 주요 시상식의 신인상을 석권했고, 2007년에는 골든디스크 시상식 디지털 음원 부문 대상을 수상하며 정상급 그룹으로 자리매김했다. 히트곡으로는 ‘여인의 향기’, ‘사랑의 인사’, ‘구두’, ‘미친 사랑의 노래’ 등이 있다.

특히 남성 발라드 그룹 중심의 시장에서 실력파 여성 3인조 보컬 그룹으로 성공을 거두며 이후 등장한 여성 보컬 그룹들의 이정표가 되었다는 평가를 받아왔다.

2011년 해체를 선언한 뒤부터 수많은 팬들이 지속적으로 재결합을 염원해왔으며, 2020년 ‘슈가맨3’에 완전체로 출연하며 재결합에 대한 기대감을 높였으나, 여러 사정으로 불발되어 아쉬움을 남긴 바 있다. 20년만에 성사된 재결합을 통해 씨야가 들려줄 새로운 음악과 진솔한 이야기에 가요계의 이목이 쏠리고 있다.

