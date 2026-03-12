‘아너’ 가고 ‘클라이맥스’ 온다…‘장르 맛집’ ENA

ENA가 ‘UDT : 우리 동네 특공대’, ‘착한 여자 부세미’, ‘아너 : 그녀들의 법정’에 이어 새 월화드라마 ‘클라이맥스’로 흥행 릴레이를 이어간다. 2049 시청층을 중심으로 상승세를 이어가고 있는 ENA가 또 한 번 드라마 경쟁력을 입증할지 기대가 모인다.

ENA는 2022년 채널 리브랜딩 이후 처음 선보인 드라마 ‘구필수는 없다’를 시작으로 ‘이상한 변호사 우영우’, ‘신병’, ‘라이딩 인생’ 등 다양한 장르의 작품을 꾸준히 선보이며 드라마 채널로서의 입지를 다져왔다. 차별화된 기획과 탄탄한 작품성을 바탕으로 ‘드라마 강자’로 자리매김하며 이제는 안정적인 성장세를 이어가고 있다는 평가다.

최근 종영한 ‘아너 : 그녀들의 법정’은 최종회에서 자체 최고 시청률 4.7%(닐슨코리아, 유료가구 기준), 2049 타깃 시청률 1.8%를 기록하며 성공적으로 막을 내렸다. 앞서 방송된 착한 여자 부세미’는 최종회 7.1%(닐슨코리아, 유료가구 기준)의 시청률을 기록했고, ‘UDT : 우리 동네 특공대’ 역시 높은 시청률로 화제를 모아 ENA 월화드라마 라인업의 경쟁력을 입증했다.

채널 성장세 역시 눈에 띈다. 2049 타깃 시청률 기준, 전년도 동기간 대비 약 27% 성장한 ENA는 TOP10 채널 가운데 가장 큰 상승폭을 기록했다. 특히 2025년 9월 이후 채널 순위 TOP7에 진입해 7개월 연속 순위를 유지하며 상승세를 이어가고 있다.

ENA 오리지널 콘텐츠의 성장도 두드러진다. 2026년 ENA 오리지널 콘텐츠의 수도권 2049 시청률은 드라마 1.067%, 예능 0.523%를 기록하며 전년 대비 각각 28%, 54% 상승했다. 전체적으로는 약 40% 성장한 수치다.

이 같은 흐름 속에서 오는 16일 밤 10시 첫 방송을 앞둔 드라마 ‘클라이맥스’ 역시 높은 기대를 모으고 있다. 주지훈과 하지원을 비롯해 나나, 오정세, 그리고 차주영 등 화려한 캐스팅 라인업으로 주목받고 있는 ‘클라이맥스’는 3월 첫 주 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) TV 드라마 화제성 순위 TOP10에 진입하며 ENA 드라마 가운데 최초로 첫 방송 전 화제성 순위에 이름을 올렸다. 탄탄한 장르 서사와 배우들의 강렬한 시너지로 또 한 번 시청자들의 관심을 끌며 ENA 드라마의 상승세를 이어갈 것으로 기대된다.

이후 선보일 드라마 라인업 역시 탄탄하다. 박해수, 이희준, 곽선영이 출연하는 범죄 수사 스릴러 ‘허수아비’, 이재욱과 신예은의 메디컬 고립 로맨틱 코미디 ‘닥터 섬보이’, 황인엽과 이혜리가 호흡을 맞춘 ‘그대에게 드림’, 멜로 거장 안판석 감독과 추영우, 김소현이 주연으로 만난 ‘연애박사’ 등 다채로운 작품들이 시청자를 찾아갈 예정이다.

ENA 오광훈 콘텐츠사업 본부장은 “ENA는 젊은 시청층이 선호하는 장르와 차별화된 스토리를 중심으로 드라마 경쟁력을 꾸준히 강화해왔다”며 “앞으로도 완성도 높은 작품을 통해 ENA만의 드라마 브랜드를 더욱 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

