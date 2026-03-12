[일문일답] 피원하모니 “고개 끄덕일 신곡…빌보드 200’ 톱5 목표”

그룹 피원하모니(P1Harmony, 기호 테오 지웅 인탁 소울 종섭)가 'UNIQUE'로 무대 위 히어로의 복귀를 알린다.

피원하모니는 오늘(12일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 9집 'UNIQUE'(유니크)의 전곡 음원과 앨범과 동명의 타이틀곡 뮤직비디오를 공개한다.

피원하모니의 신보 'UNIQUE'는 전작에서 파업을 선언했던 히어로 피원하모니가 다시 영웅으로 복귀하기까지의 여정을 그린 앨범이다. 타이틀곡 'UNIQUE'를 비롯해, 'Pandemonium'(판데모니움), 'L.O.Y.L.'(엘.오.와이.엘.), 'Wednesday Girl'(웬즈데이 걸), 'Triple 7'(트리플 7), 'ICE (VVS)'까지 총 여섯 곡이 수록됐다.

타이틀곡 'UNIQUE'는 브라질리언 펑크 특유의 강렬한 사운드와 묵직한 드럼 비트가 돋보이는 곡이다. 크루에 대한 넘치는 자신감을 여과 없이 보여주며, 함께하는 것만으로도 무엇도 두려울 것이 없다는 단단한 유대의 메시지를 통해 피원하모니만의 역동적인 에너지를 전할 예정이다. 특히 이번 앨범 역시 멤버들이 전곡 작업에 참여하며, 자신들만의 뚜렷하고 개성 있는 음악적 색채를 완성했다.

다음은 피원하모니가 직접 전한 미니 9집 'UNIQUE' 관련 일문일답이다.

Q1. 10개월 만의 국내 컴백 소감이 어떤가요?

기호 : 세 번째 월드투어를 성공적으로 끝낸 뒤 앨범을 내게 되어 더욱 기대가 큰 것 같아요. 피스(팬덤명) 여러분들이 어떻게 즐겨주실지 너무 궁금하고, 하루빨리 무대를 보여드리고 싶은 마음이 큽니다.

테오 : 'DUH!'(더!) 활동 기억이 생생한데, 월드투어를 하면서 시간이 훌쩍 지나간 것 같아요. 오랜만의 국내 컴백인 만큼, 새 앨범도 많이 좋아해 주셨으면 좋겠습니다.

지웅 : '드디어'라는 생각이 들어요. 또 한 번 피원하모니만의 짙은 색깔을 보여드릴 수 있을 것 같아 기대가 가득합니다.

인탁 : 오랜만에 준비해서 보여드리는 앨범이라 설레는 마음이 큽니다. 이번 앨범 열심히 준비한 만큼, 멋진 결과물이 나온 것 같습니다. 기대하셔도 좋을 것 같습니다.

소울 : 월드투어 앙코르 콘서트까지 끝나고 오랜만에 컴백을 하게 됐는데, 이번 활동도 재미있고 좋은 추억이 되었으면 좋겠습니다.

종섭 : 오랜만의 국내 컴백이다 보니 앨범 퀄리티에 더 공을 들여 준비했습니다. 피스분들께서 많이 들어주셨으면 좋겠습니다.

Q2. '영웅 복귀'를 암시한 트레일러로 이목을 모았는데, 이번 앨범의 감상 포인트가 있다면?

기호 : 음악적으로나 콘셉트적으로 이전보다 더 강렬하고 신선한 피원하모니의 새로운 모습을 담아냈습니다. 수록곡에도 많은 신경을 썼는데, 앨범 전체를 꼭 들어보셨으면 좋겠습니다.

지웅 : 뮤직비디오에 영웅들이 복귀하는 모습을 한껏 담아냈습니다. 말 그대로 '영웅 복귀'에 포인트를 두고 보시면 더욱 재밌게 감상하실 수 있을 것 같아요.

인탁 : 앨범 제목이 'UNIQUE'인 것처럼 정말 독특하고 다양한 사운드가 많이 담겨 있는 앨범입니다. 강한 개성이 담긴 각 곡들의 매력을 느끼면서 들으시면 좋을 것 같습니다.

Q3. 타이틀곡 'UNIQUE' 소개 부탁드린다.

지웅 : 귀에 쏙쏙 들어오는 리듬의 곡이라, 많은 분들이 저절로 고개를 끄덕이실 수 있을 것 같아요. 그만큼 퍼포먼스도 강렬하고 매력적이니까 무대도 함께 봐주시면 좋겠습니다.

소울 : 이번 곡의 퍼포먼스에서는 댄서분들과 함께하게 되었는데, 저희 6명만의 무대에서 벗어나 더욱 꽉 차고 멋있는 퍼포먼스를 보여드릴 수 있을 것 같습니다.

종섭 : 브라질리언 펑크는 처음 시도해보는 장르인데요. 장르의 특성을 살리면서도 어떤 부분을 새롭게 보여드릴 수 있을까 생각하며 많이 고민했습니다. 자신감을 주된 메시지로 담고 있는 곡인 만큼, 가사에도 그런 분위기를 잘 녹여내려고 했으니 그 부분도 주의 깊게 봐주시면 좋을 것 같습니다.

Q4. 타이틀곡 외에도 추천하고 싶은 곡이 있다면?

테오 : 수록곡 'L.O.Y.L.'을 추천하고 싶어요. 곡의 분위기가 훅훅 바뀌면서 신비로운 매력을 주고, 이전에 보여드린 적 없는 스타일과 구성의 노래라서 새롭게 느껴지실 것 같습니다.

지웅 : 'Pandemonium'을 추천하고 싶습니다. 사운드와 곡의 흐름이 독특하고, 공연장에서 듣게 된다면 저절로 함께 뛰어놀고 싶어질 곡이라고 생각해요.

인탁 : 저는 'Triple 7' 추천드립니다! 도입부부터 귀를 사로잡고, 노래가 정말 신나기 때문에 운동할 때 들으면 더욱 좋을 것 같습니다.

종섭 : 'ICE (VVS)' 추천드립니다. 개인적으로 공연장에서 부르면 정말 재밌을 것 같고, 팬분들과 함께 즐기고 싶은 곡입니다.

Q5. 이번 앨범에도 멤버들이 곡 작업에 참여했는데, 어떤 부분에 중점을 두고 작업했는지 궁금하다.

기호 : 앨범의 음악적인 구성이 매끄럽게 이어졌으면 하는 마음으로 트랙리스트부터 수록곡 선택까지 신경을 많이 썼습니다. 다채로운 장르를 시도했지만, 하나의 작품처럼 자연스럽게 연결되도록 만드는데 중점을 뒀습니다.

지웅 : 새로운 느낌의 곡들을 넣고, 피원하모니만의 색깔로 잘 버무리는 것이 중점이었어요. 새로움과 익숙함의 밸런스를 잘 맞출 수 있도록 노력했습니다.

인탁 : 사운드의 개성이 강한 만큼, 탑라인에서도 강한 개성을 잘 보여줘야겠다고 생각했습니다. 늘 새롭고 독특한 랩을 보여드렸지만 이번에는 더욱 독특하게 접근했기 때문에, 그런 부분들을 중점적으로 생각하고 작업한 것 같습니다.

종섭 : 새로운 사운드와 장르 등 시도해보지 않은 것들을 찾아내는 데 집중하면서 앨범을 구성했습니다. 피원하모니의 음악적 스펙트럼을 넓힌다면, 앞으로 어떤 음악을 해도 잘 소화할 수 있을 거라고 생각합니다.

Q6. 앨범을 준비하면서 기억에 남는 에피소드가 있다면?

기호 : 재킷 촬영 중에 이전의 강렬하고 화려한 모습보다는 좀 더 덜어낸 모습의 콘셉트가 있었어요. 그만큼 표정 연기나 몸으로 표현할 수 있는 화려함에 신경을 많이 썼고, 촬영장에서 그 부분을 어떻게 잘 표현할지 고민했던 기억이 있습니다.

지웅 : 뮤직비디오에서 오토바이를 타고 공중에 올라가있는 장면이 있는데, 몸에 와이어를 달고 오토바이 위에서 액팅을 해야 했어요. 새로운 포즈나 액팅을 어떻게 만들어낼지 고심하며 촬영했던 기억이 납니다.

소울 : 뮤직비디오 촬영 때 아트피스가 있는 각성 콘셉트의 의상을 입었던 게 기억에 남아요. 또 몸에 팩을 발라서 로봇처럼 보이게 만드는 스타일링을 했는데, 독특하고 새로운 느낌을 줄 수 있어서 좋았습니다.

종섭 : 이번 뮤직비디오는 개인 컷 위주로 촬영이 진행되었는데, 그동안의 뮤직비디오 촬영과는 조금 색다른 과정이었습니다. 특히 물 위에서 찍었던 신이 가장 기억에 많이 남습니다.

Q7. 이번 활동을 통해 이루고 싶은 목표나, 듣고 싶은 반응이 있는지 궁금하다.

기호 : 피원하모니가 꾸준히 성장해온 만큼, 'Underdog'(언더독)이라는 수식어로 불리면 좋을 것 같습니다. 조용히 뒤에서 치고 올라온다는 의미를 갖고 있는데요. '지금까지 열심히 달려왔고 앞으로, 더 올라갈 길만 남아 있다'라는 뜻이라 좋은 것 같습니다.

테오 : 피스분들과 같은 감정을 느끼고, 행복한 추억을 만들 수 있는 순간이 많으면 좋을 것 같아요. 그 순간들을 함께 공유하면서 즐거운 시간을 보내고 싶습니다.

지웅 : '또 한 번 도약하는 히어로들의 모습이 보인다'라는 반응을 듣고 싶어요. 음악방송이나 차트 성적에서도 좋은 결과가 있으면 뿌듯할 것 같습니다. 그렇지 않더라도 더 많은 분들께 피원하모니를 알릴 수 있다면 만족할 것 같습니다.

인탁 : 가능하다면 음악방송에서 1위 횟수를 갱신하고 싶습니다. 저희가 준비한 무대와 음악으로 많은 분들의 사랑을 받고, 그 결과로 의미 있는 기록까지 만들어낼 수 있다면 정말 감사하고 행복할 것 같습니다.

소울 : '레벨업 된 피원하모니가 왔다'라는 반응이 있으면 좋을 것 같습니다. 또 모두가 건강하게 활동을 마무리했으면 좋겠습니다.

종섭 : '빌보드 200' 톱5 진입을 목표로 하고 싶습니다. 또한 피원하모니는 항상 새로운 시도와 도전을 거듭하는 그룹이라는 점을 보여드리고 싶습니다.

Q8. 컴백을 기다려 준 피스에게 한마디.

기호 : 오래 기다려 주신 만큼, 좋은 앨범 준비했으니 많은 사랑 부탁드립니다. 이번에도 행복하고 재밌는 활동 함께해요! 감사합니다.

테오 : 피스! 오랜 시간 동안 기다려 주셔서 정말 감사합니다. 이번 앨범 열심히 준비했으니, 여러분 마음에 쏙 들었으면 좋겠습니다.

지웅 : 오랜 시간 기다려 주신 만큼, 멤버들 모두가 최선을 다해 준비한 앨범입니다. 여러분의 삶에 한 꼬집 조미료 정도의 양이라도 즐거움을 전해드리고 싶어요. 많이 따라 불러주시고 응원해 주시면 감사하겠습니다!

인탁 : 피스 여러분, 오랜 시간 기다려 주셔서 감사합니다. 좋은 노래와 무대로 피스분들께 보답하겠습니다! 많은 사랑 부탁드려요.

소울 : 많은 시간 기다려 주셔서 감사합니다! 이렇게 다시 만날 수 있어서 너무 기쁘고, 이번 활동을 통해 좋은 추억 많이 만들 수 있으면 좋겠습니다.

종섭 : 긴 기다림에 부응할 수 있도록 열심히 준비한 앨범입니다. 다양한 곡들을 준비했으니, 여러분들의 취향에 맞는 곡을 마음껏 즐기고 들어주시면 좋겠습니다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

