활동 영역 넓힌다…제로베이스원 박건욱, '엠카' 새 얼굴 발탁

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 박건욱이 '엠카운트다운' MC 신고식을 치른다.

박건욱은 오늘(12일) 오후 6시 방송되는 '엠카운트다운'에 새로운 MC로 나서며 글로벌 시청자들과 밀접히 호흡한다.

이로써 박건욱은 제로베이스원 멤버로서 본업인 음악 활동은 물론, 음악방송 진행자로도 나서며 활동 보폭을 넓힌다. 박건욱은 그간 무대 위에서 보여준 강렬하고 파워풀한 모습과는 또 다른, 특유의 센스 넘치는 입담과 매끄러운 진행 실력을 가감 없이 발휘할 것으로 기대된다.

전임 MC이자 같은 팀 멤버인 성한빈의 바통을 이어받게 된 박건욱은 “한빈이 형이 오랜 시간 가꿔온 이 자리를 맡게 되어 너무 기쁘고 영광이다. 새 MC로서 더욱 열심히 만들어 나갈 테니 지켜봐 달라. 함께할 동료들과 다 같이 파이팅하겠다”는 소감을 전한 바 있다.

한편, 박건욱이 속한 제로베이스원은 오는 13~15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE'를 연다. 2025 월드투어의 피날레를 장식하는 이번 공연은 시야제한석까지 전석 매진되며 제로베이스원의 막강한 티켓 파워를 다시 한번 입증했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]