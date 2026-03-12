‘20주년’ CJ문화재단, ‘라이브 클럽 데이:드림 투 스테이지’ 개최

CJ문화재단이 설립 20주년을 기념해 라이브 클럽 데이와 협업 공연을 펼친다.

CJ문화재단은 오는 27일 ‘라이브 클럽 데이:드림 투 스테이지(LIVE CLUB DAY: DREAM TO STAGE)’를 개최한다고 12일 밝혔다.

재단은 ‘기업은 젊은이의 꿈지기가 되어야 한다’는 이재현 이사장의 사회공헌 철학을 바탕으로 2006년 설립됐다. 젊은 창작자의 개성이 존중되고 소중한 꿈이 실현되면 문화는 더욱 다양하고 풍성해진다는 믿음으로 문화생태계를 조성하고, 우수한 인재와 다양한 콘텐츠를 더 넓은 세상에 전하기 위해 다양한 문화사회공헌 활동을 펼치고 있다.

특히 인디 뮤지션 지원사업 튠업(TUNE UP)을 비롯해 유재하음악경연대회, CJ음악장학사업 등 다양한 프로그램을 통해 대중음악 분야의 젊은 창작자를 발굴·지원하고 있다.

2015년부터는 홍대 인디 음악 신을 대표하는 공연 축제인 홍대 라이브 클럽 데이에 CJ아지트를 공연장으로 제공하며 인디 음악 시장과의 상생을 이어오고 있다. 라이브 클럽 데이는 홍대 일대 라이브 공연장에서 동시에 다양한 공연이 펼쳐지는 인디 음악 축제로, 관객들이 하나의 티켓으로 여러 공연장을 오가며 공연을 즐길 수 있는 것이 특징이다.

이번 드림 투 스테이지는 재단의 설립 20주년을 기념해 홍대 일대 6개 주요 라이브 공연장에서 CJ문화재단의 지원을 받은 뮤지션들로 구성된 특별한 라인업으로 공연을 선보인다.

CJ아지트에서는 김승주(튠업 26기, 유재하음악경연대회 32회 수상), 힙노시스테라피(튠업 24기), 다섯(튠업 25기)이 장르를 넘나드는 퍼포먼스를 펼친다. 클럽 에반스에서는 재즈 퀸텟(CJ음악장학생 강재훈, 김영후, 신명섭, 신동진, 심규민)과 블라(튠업 25기)가 깊이 있는 재즈 사운드를 선보인다. 벨로주에서는 예빛(튠업 22기, 유재하음악경연대회 29회 수상), 램씨(튠업 21기), 범진(튠업 24기, 유재하음악경연대회 33회 수상)이 감성적인 어쿠스틱 무대를 꾸민다.

이어 무신사 개러지에서는 오프더메뉴(튠업 23기), 김뜻돌(튠업 25기), 터치드(튠업 25기, 유재하음악경연대회 31회 수상)가 강렬한 밴드 사운드로 현장을 달군다. KT&G 상상마당에서는 기프트(튠업 21기), 공원(튠업 26기), 유라(튠업 21기)가 감각적인 무대를 선보이며, 프리즘홀에서는 레드씨(홍해, 튠업 22기, 유재하음악경연대회 32회 수상), 정우석(튠업 26기), 데카당(튠업 18기)이 에너지 넘치는 공연을 펼친다.

재단은 “그동안 재단과 인연을 맺어온 뮤지션들이 함께 만드는 무대”라며 “관객들과 음악으로 교감하며 의미 있는 순간을 나누는 시간이 되길 기대한다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

