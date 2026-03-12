이란 체육장관, 북중미 월드컵 불참 선언… “부패한 정권이 우리 지도자 암살”

사진=AP/뉴시스

이란이 미국의 공습으로 인한 최고지도자 알리 하메네이의 사망을 이유로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 불참을 공식화했다.

아흐마드 도냐말리 이란 체육부 장관은 지난 11일 국영TV와의 인터뷰에서 이란의 월드컵 참가 여부에 대해 “부패한 정권(미국)이 우리 지도자를 암살했기 때문에 대표팀은 절대 참가할 수 없다”고 밝혔다. 그러면서 “불과 8~9개월 만에 우리에게 2차례의 전쟁이 강요됐다. 수천 명의 우리 국민이 죽고 순교했다. 이 때문에 월드컵에 참가하는 것은 불가능하다”라고 전했다.

월드컵 조별리그 G조에 속한 이란은 오는 6월15일 뉴질랜드, 21일 벨기에, 26일 이집트와 차례로 맞불을 예정이다. 하지만 미국과 이스라엘이 지난달 28일부터 공습을 시작하면서 이들의 참여 여부는 불투명해졌다.

이란이 월드컵에 불참하게 되면 어떻게 될까. 2026 월드컵 규정 6.7항에는 “월드컵 참가 회원 협회가 탈퇴하거나 제외될 경우 FIFA는 단독 재량으로 해당 사안에 대해 결정하고 필요하다고 판단되는 모든 조치를 취할 수 있다”며 “FIFA는 해당 참가 회원 협회를 다른 협회로 대체할 수 있습니다”고 명시돼 있다. 미국 스포츠 매체 디애슬레틱은 “이란이 자발적으로든 강압적으로든 기권할 경우 FIFA는 크게 2가지 선택지를 갖게 된다”며 “FIFA는 이란의 경기를 취소하고 G조를 3팀으로 구성하거나 이란을 다른 국가로 대체하는 것”이라고 밝혔다.

반면 FIFA 수장인 잔니 인판티노 회장은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 대회 참가를 환영한다는 입장을 밝혔다고 전했다.

인판티노 회장은 이날 SNS에서 “오늘 저녁 트럼프 대통령과 만나 다가올 월드컵 준비 상황, 개막을 93일 앞두고 고조되는 기대감에 관해 이야기를 나눴다”고 했다. 이어 “이란의 현재 상황, 이란 축구대표팀이 이번 월드컵 출전권을 확보한 사실에 관해서도 대화를 나눴다. 트럼프 대통령은 이란 대표팀이 미국에서 열리는 대회에 출전하는 것을 당연히 환영한다는 입장”이라고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]