[SW포토] 김윤지, 또 하나의 은메달

Kim Yunji, of South Korea, reacts on the podium after winning the silver medal in the cross country skiing women's 10Km interval start sitting final at the 2026 Winter Paralympics, in Tesero, Italy, Wednesday, March 11, 2026. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

한국의 김윤지가 11일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트에서 음메달을 차지 한 ㅟ 환호하고 있다. 테세로(이탈리아)=AP/뉴시스 2026.03.12.

