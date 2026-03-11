19세 김윤지, 한국 동계 패럴림픽 새 역사… 단일 대회 메달 3개

김윤지가 11일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트에서 2위를 차지한 뒤 포즈를 취하고 있다. 사진=대한장애인체육회 제공

김윤지(19·BDH파라스)가 한국 동계 패럴림픽 새 역사를 세웠다. 은메달을 추가하며 한 대회에서 3번째 메달을 목에 걸었다.

김윤지는 11일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트에서 26분51초6의 기록으로 ‘전설’ 옥사나 마스터스(미국)에 이어 2번째로 결승선을 통과했다.

이로써 김윤지는 이번 대회에서만 금메달 1개, 은메달 2개를 수확했다. 2018 평창 대회에서 신의현(금1·동1)의 기록을 넘어 한국 동계 패럴림픽 단일 대회 역대 최다 메달 기록을 세웠다.

역사의 연속이다. 김윤지는 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초로 동계 패럴림픽 금메달을 목에 걸었다. 10일 크로스컨트리 스프린트에서 은메달을 추가했다. 곧바로 은메달을 추가하며 존재감을 드높였다.

크로스컨트리는 눈이 쌓인 산악·설원 지형에 조성된 코스를 스키로 빠르게 주행해 완주하는 종목이다. 이날 경기는 선수들이 30초 간격으로 출발해 2.5㎞로 구성된 코스를 네 바퀴씩 돌며 기록을 측정하는 방식으로 치러졌다.

실력이 우수한 상위 시드 선수일수록 늦은 순서에 배치되는 인터벌 스타트 방식에 따라, 김윤지는 전체 19명 중 16번째로 출발선에 섰다. 초반부터 마스터스(미국)를 압도하며 기세를 올렸다. 마스터스는 이날로 패럴림픽에서만 22개(금 12·은 7·동 3)의 메달을 따낸 레전드.

김윤지는 첫 1.6㎞ 구간을 가장 먼저 통과하며 주도권을 잡았다. 중반까지 안정적인 경경기를 펼쳤다. 하지만 5.0㎞ 구간을 지날 무렵 마스터스에게 역전을 허용하며 2위로 내려갔다. 당시 마스터스와의 격차는 단 0.7초에 불과했다.

막판 뒤집기를 노리며 끈질기게 추격했다. 하지만 마지막 한 바퀴를 남겨두고 설원 위에서 넘어지며 위기를 맞았다. 곧바로 일어나 주행을 재개했으나 마스터스와의 차이는 8.9초까지 벌어졌다. 결국 마스터스에 약 20초 뒤진 기록으로 결승선을 통과하며 값진 은메달을 목에 걸었다. 3위 켄달 그레치(미국)와는 여유로운 36초 차이였다.

아직 끝나지 않았다. 김윤지는 오는 13일 바이애슬론 스프린트 추적에서 대회 2관왕에 도전한다.

김윤지는 경기 뒤 “스프린트 장거리 첫 경기였다. 조금 힘들기도 했다. 나와 경쟁했다고 할까. 전체적으로 박진감 넘치는 경기였다”며“끝나고 전광판에 내 이름 보고, 순위까지 보는 순간 또 힘이 났다”고 미소 지었다.

한국 최초의 단일 대회 메달 3개라는 말에는 “이번 시즌 시작하기 전에는 매 대회 3등, 4등 정도 생각했다. 시즌 치르면서 많이 성장했다”며 “성적도 생각보다 잘 나왔다. 패럴림픽에서 메달 3개나 땄다. 첫 출전에서 이런 결과를 냈다. 너무 영광스럽다”고 힘줘 말했다.

