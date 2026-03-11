‘공정한 경기 위한 VAR’… 스포츠토토, K리그 스폰서십 통해 공익 메시지 확산

사진=한국프로축구연맹 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자인 한국스포츠레저㈜가 2026시즌 K리그 비디오판독시스템(VAR)과 연계한 전광판 광고와 중계방송 내 가상광고를 통해 공익 메시지를 전달하고 있다.

지난 2월28일 개막한 2026 K리그는 3월2일까지 열린 개막 라운드 14경기(K리그1 6경기·K리그2 8경기)에 총 15만2645명의 관중이 경기장을 찾으며 개막 라운드 역대 최다 관중 기록을 경신했다. 이러한 분위기 속에서 스포츠토토는 경기장과 중계방송을 통해 국내 축구팬들에게 공정한 경기 운영 및 스포츠토토의 공익성과 관련된 메시지를 전달하고 있다.

이번 광고는 경기 중 VAR 판독 상황이 발생할 때, 경기장 전광판과 중계방송 화면에 ‘공정한 경기를 만드는 VAR, 스포츠토토가 함께 합니다’라는 메시지가 표시되는 방식으로 진행된다. 이를 통해 스포츠토토 수익금으로 조성된 국민체육진흥기금이 국내 프로리그의 공정한 경기 운영을 위한 VAR 시스템 운영에 기여하고 있다는 점을 자연스럽게 알리고 있다.

스포츠토토는 2026시즌 K리그 공식 스폰서십을 통해, 경기장 VAR 전광판 광고와 중계방송 가상광고 등을 통해 현장 관중과 시청자에게 사업의 공익적 메세지를 전달하고 있다.

특히, VAR 판독 장면은 경기 판정과 직결되는 중요한 순간으로 관중과 시청자의 집중도가 높은 구간이라는 점에서 공익 메시지가 효과적으로 전달될 것으로 기대되고 있다.

한국스포츠레저 관계자는 “스포츠토토 수익금은 국내 스포츠 발전과 함께 공정한 경기 환경 조성을 위해 활용되고 있다”며 “앞으로도 K리그와 같은 프로스포츠와의 협력을 통해 공정한 경기 문화 확산과 스포츠팬들과의 소통을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

