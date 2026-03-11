‘기쁜 우리 좋은 날’ 4인 포스터…윤종훈·엄현경·정윤·윤다영, 후계자 레이스 참전

좌충우돌 후계자 레이스에 얽히게 된 윤종훈, 엄현경, 정윤, 윤다영의 4인 포스터가 공개됐다.

오는 30일(월) 첫 방송 예정인 KBS 1TV 새 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’(연출 이재상 / 극본 남선혜 / 제작 몬스터유니온, 세이온미디어, 콘텐츠지)은 세상 제일 완벽남과 허당녀의 일촉즉발 생사쟁탈전으로 저마다 '내 인생의 주인공'이 되고픈, 다양한 세대가 만들어가는 멜로 가족 드라마다.

탄탄한 연기력을 자랑하는 윤종훈, 엄현경, 정윤, 윤다영은 각각 고결, 조은애, 고민호, 서승리 역을 맡아 네 사람 간의 사랑과 야심을 입체적으로 그려낼 예정이다. 평일 저녁 안방극장 시청자들의 시선을 사로잡을 주인공들의 시너지가 벌써 기다려진다.

오늘(11일) 공개된 4인 포스터에는 윤종훈, 엄현경, 정윤, 윤다영의 개성 넘치는 출근길이 담겨 있다. 횡단보도를 건너고 있는 네 사람의 모습은 마치 실제 직장인들의 일상을 옮겨놓은 듯 공감을 불러일으킨다.

극 중 유명한 건축사이자 강수토건 전략기획본부 팀장인 고결은 예상치 못한 사건을 계기로 스타트업 럭키조이의 대표 조은애와 엮이게 된다. 포스터 속 윤종훈은 시니컬한 눈빛과 빈틈없는 수트핏으로 완벽남의 정석을 보여주고 있다.

또한 엄현경은 윤종훈과 대비되는 청량한 미소로 사랑스러운 분위기를 뿜어내며 밝은 에너지를 자아낸다. 모종의 이유로 기간제 ‘원팀’이 된 두 사람은 만날 때마다 아웅다웅하면서도 간지러운 떨림이 느껴지는 로맨스로 보는 재미를 더할 전망이다.

동생 고결과 후계자 레이스를 펼치는 강수토건 전략기획본부 본부장 고민호 역의 정윤은 편안한 니트 차림으로 부드러운 카리스마를 드러내고 있다. 그와 나란히 걷고 있는 강수토건 전략기획실 과장 서승리 역의 윤다영은 헤드셋을 매치한 정장 스타일링을 통해 똑부러지는 MZ 회사원 느낌을 뽐내고 있다. 정윤과 윤다영은 서로 엇갈린 연심을 품은 채 후계자 전쟁의 판도를 흔드는 역할로 극의 긴장감을 더할 예정이다. 사랑과 야망 사이에서 흔들리는 이들의 관계가 어떤 파장을 불러올지 궁금증이 상승한다.

그런가 하면 ‘여긴 정글입니다, 정글! 일촉즉발 생사쟁탈전’이라는 흥미로운 문구는 ‘현실’이라는 이름의 정글에서 벌어지는 치열한 생존기를 강렬하게 각인시킨다. 사랑, 욕망, 돈 등 여러 인물이 추구하는 가치가 충돌하며 벌어질 사건들은 극의 몰입도를 높이는 관전 포인트가 될 전망이다.

