유선, 중학생 딸 공개…모녀 화보 눈길

배우 유선이 중학생 딸을 공개했다.

유선은 11일 소셜미디어에 "어느덧 중학생이 된 그녀와"라는 글과 함께 여러 장의 화보 사진을 공개했다.

사진 속 유선은 딸과 함께 다양한 콘셉트의 화보 촬영에 나선 모습이다.

웨딩드레스를 입고 나란히 앉아 환하게 미소 짓는가 하면, 캐주얼한 티셔츠와 청바지 차림으로 편안한 분위기를 연출했다.

또 수트를 맞춰 입고 모자를 쓴 채 장난스러운 포즈를 취하는 등 다정한 모녀 케미를 드러내 눈길을 끌었다.

유선은 "이제 앞자리가 바뀐 엄마. 새로운 챕터를 열어가야 하는 지금을 기억하고 싶어서 함께 화보를 찍었다"고 말했다.

이어 "어느새 조용히 지나간건지 곧 다가 올지 모르는 그녀의 사춘기가 오기 전 함박웃음 가득 행복한 모녀의 시간을 담았던 날"이라고 덧붙였다.

또 "이제는 내가 맘 속 고민들을 꺼낼 때면 함께 공감해 주고 조언도 해 주는 친구같은 딸"이라고 했다.

유선은 "그녀가 결혼을 할 때면 이런 느낌일까? 사진을 보는데 뭔가 먹먹한 기분. 앞으로도 계속 나의 베프가 되어 주길"이라고 했다.

아울러 "아빠랑 붕어빵이지만 웃는 모습은 저랑 똑 닮았다네요"라고 했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]