윤나무, 유연석 만난다…‘신이랑 법률 사무소’ 특별출연

배우 윤나무가 ‘신이랑 법률 사무소’에 특별 출연해 작품의 몰입도를 한층 끌어올릴 전망이다.

소속사 그램엔터테인먼트 측은 “윤나무가 오는 13일(금) 첫 방송을 앞둔 SBS 금토드라마 ‘신이랑 법률 사무소’에 특별 출연해 강렬한 연기를 선보인다. 본방사수와 함께 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

SBS 금토드라마 ‘신이랑 법률 사무소’는 망자의 한(恨)을 통쾌하게 풀어주는 '신들린 변호사' 신이랑과 승소에 모든 것을 건 '냉혈 엘리트 변호사' 한나현의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처다.

윤나무는 극 중 신이랑(유연석 분)이 빙의할 특별한 의뢰인 전상호 역을 맡아 극의 새로운 재미를 더한다. 전상호는 살아 있을 때 천재 과학자였던 귀신으로, 이성적이고 논리적인 면모가 돋보이는 캐릭터다. 특히 윤나무는 이번 작품을 통해 전에 없던 독특한 매력의 귀신을 선보인다고 해 궁금증을 자아낸다.

앞서 윤나무는 드라마 ‘프로보노’, ‘신사장 프로젝트’ 등 안방극장뿐 아니라 연극 ‘살아있는 자를 수선하기’ ‘온 더 비트’, ‘쇼맨_어느 독재자의 네 번째 대역배우’ 등 매체와 무대를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명해 왔다. 어떠한 캐릭터든 찰떡같이 소화하며 입체적인 연기를 선보이고 있는 윤나무는 이번 특별 출연에서도 많은 기대를 불러모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

