‘아키텍트’, 스케줄러·프리셋 기능 추가…편의성 확대

드림에이지가 서비스하고 아쿠아트리가 개발한 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 게임 전반의 편의 기능을 개선했다.

드림에이지는 아키텍트 내 스케줄러와 프리셋 기능을 추가했다고 11일 밝혔다.

이에 따라 버려진 땅, 일일/주간 퀘스트 등 주기적으로 진행되는 콘텐츠를 스케줄에 등록하면 터치 한 번만으로 이를 진행할 수 있다. 프리셋 기능으로는 장비와 스킬, 성좌의 가호 등을 쉽게 장착할 수 있다.

클랜 금고 아이템 분배 시 편의성도 개선했다. 판매 등록 시간을 세분화했으며, 구매 가능 대상자 UX를 변경했다. 클랜원 리스트 정렬 기능도 추가했다.

이와 함께 신규 월드 보스 ‘고대의 마수 베히모스 킹’이 업데이트 됐다. 칼바람 황무지에서 격일로 등장하며 처치 시 확률에 따라 사도의 장비, 4성 상급 설계도 파편, 4성 파괴의 마공핵 등을 획득할 수 있다. 관련해 사냥꾼, 대장장이 길드에 베히모스 킹 연구도 추가됐다.

이와 함께 아키텍트는 봄 맞이 이벤트를 전개한다. 먼저 오는 4월1일까지 버려진 땅이나 거인의 탑에서 마물을 처치하면 확률적으로 주사위가 드롭되며, 이를 굴려 이동한 말판에 해당되는 보상을 제공한다. 완주하면 횟수에 따라 중급 카드팩 10개(10회), 4성 하급 설계도 파편 선택 상자 5개(20회) 등 차등된 보상을 받을 수 있다. 주사위는 무료 충전을 포함해 하루 21개까지 획득 가능하다.

장비 강화 및 마법 부여 등 성장과 관련한 콘텐츠를 시도한 이용자들에게 보상을 제공하는 성장 지원 이벤트도 오는 18일까지 진행된다. 대표적으로 장비를 강화하면 3성 마공핵 선택 상자를 제공하며, 팬텀웨폰 합성시 중급 성유물 상자를 보상으로 지급한다.

한편 아키텍트는 오는 18일 예정된 하이텐션 업데이트를 앞두고 스페셜 영상을 공개했다. 해당 영상에서는 새로운 부스팅 서버 하이패스를 비롯해 4차 승급과 4차 전용 스킬 등을 예고하며 업데이트에 대한 기대감을 높였다.

