블리즈컨 2026, ‘블리자드 클래식 컵’ 주장 공개

블리자드 엔터테인먼트는 오는 9월 개최하는 블리즈컨(BlizzCon) 2026에서 펼쳐질 블리자드 클래식 컵(Blizzard Classic Cup)의 주장으로 유명 스타크래프트 중계진인 ‘Tasteless’ 닉 플롯(Nick Plott)과 ‘Artosis’ 댄 스템코스키(Dan Stemkoski)가 선정됐다고 11일 밝혔다.

블리자드 클래식 컵은 블리즈컨 2026을 위해 준비된 e스포츠 프로그램 중 하나다.

닉 플롯과 댄 스템코스키 듀오는 20년에 가까운 시간 동안 블리자드 e스포츠 역사에서 중요한 역할을 해 왔다. 두 선수는 블리즈컨에서 첫 블리자드 클래식 컵 경기를 중계하는 것은 물론, 팀의 주장을 맡아 올스타 멤버를 직접 선발해 경기를 이끌어 간다.

이번 대회는 히어로즈 오브 더 스톰(Heroes of the Storm), 스타크래프트: 리마스터(StarCraft: Remastered), 스타크래프트 II(StarCraft II), 워크래프트 III: 리포지드(Warcraft III: Reforged) 등 총 4종의 클래식 타이틀로 진행된다.

추가 정보와 클래식 컵의 형식 및 상금을 비롯한 자세한 내용은 추후 공개될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

