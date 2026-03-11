‘귀신 보는’ 유연석, 사활 걸고 빙의했다… 코믹한 변신 ‘신이랑 법률사무소’[SW현장]

배우 유연석이 ‘귀신 보는 변호사’로 변신한다. 빙의로 촉발되는 부캐릭터의 향연으로 코믹한 변신을 선보일 예정이다.

오는 13일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’는 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어주는 ‘신들린 변호사’ 신이랑과 승소에 모든 것을 건 ‘냉혈 엘리트 변호사’ 한나현의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처다.

법정물에 귀신과 빙의라는 판타지를 결합한 독특한 설정을 가져간다. ‘신이랑 법률사무소’로 입봉하는 신중훈 PD는 “연출을 꿈꾸던 때부터 따뜻하고 편안하게 다가갈 수 있는 코미디 톤의 드라마를 만들고 싶었다. 훌륭한 배우들과 함께하게 돼 영광”이라고 첫방송을 앞둔 소감을 밝혔다. 시청률 부진을 겪은 전작 ‘오늘부터 인간입니다’를 염두한 듯 “회사를 살려야 한다”고 의지를 보인 신 PD는 “전 연령이 볼 수 있는 쉽고 편안한 작품인 만큼 자신감을 가지고 선보이려 한다”고 말했다.

스포트라이트는 ‘신이랑’ 유연석에게 맞춰진다. 전작 ‘지금 거신 전화는’에서 냉철함과 감정적인 인물 백사언을 연기한 유연석이 정반대의 캐릭터에 도전한다. 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어주는 신들린 변호사 ‘신이랑’ 역으로 분해 코믹한 변신에 나선다.

유연석은 “자문 담당 무당 분이 계셨다 .빙의를 실제로 경험해본 적이 없다보니 법당을 찾아가서 조언을 구했고, 궁금한 점들을 물었다”고 준비 과정을 설명했다. 이어 “배우들이 무당과 닮아있는 사주를 가졌다고 하시더라. 이 작품이 나에게 찾아왔고 잘 해낼 수 있을거라 말씀해주셔서 굉장히 힘이 됐다”고 부연했다.

빙의하는 순간이 담긴 영상을 찾아보고, 그 느낌과 순간적인 모습들을 관찰해 인물에 녹였다. 그럼에도 매주 달라지는 빙의 캐릭터에 어려움도 느껴야 했다. 매회차 귀신 역을 맡은 각 배우의 제스처, 습관 등을 탐구해 연결고리를 만들어 나갔다. 그는 “보통 작품을 하면서 후반부 가면 캐릭터가 안정되기 마련인데 ‘신이랑’은 후반부로 갈때까지 긴장을 놓칠 수 없었다. 매주 새로운 캐릭터를 연기하는 기분이었다”고 답했다.

특히 티저에 공개된 유연석의 아이브 ‘러브 다이브’ 안무가 화제였다. 전직 아이돌이었던 여고생 귀신으로 빙의하는 에피소드를 위한 장면이었다. 이와 관련해 그는 “예전에 나영석 PD님의 유튜브 채널에서 아이브 안무를 처참하게 춘 영상이 남아있다”고 웃음을 터트리며 “그걸 보고 감독님이 제안해 주셨다. 이왕 빙의할거면 제대로 보여주자 싶어서 두 달 정도 댄서분에게 배웠다”고 말했다.

같은 소속사에 몸 담고 있는 아이브의 무대를 모니터하면서 멤버들의 표정과 엔딩 포즈를 따라했다. 소속사 야유회에서 만난 아이브에게도 조언을 구했다고. 그는 “촬영한 (안무)영상을 보여줬는데, 너무 좋다고 하더라”며 “(아이브 멤버들과) 찍은 영상이 남아있다. ‘신이랑’ 방송이 나가고 나면 개인 소장한 영상을 살짝 공개해 보겠다”고 말해 기대감을 높였다.

이솜은 법무법인 태백의 에이스 변호사 한나현으로 분한다. 이날 이솜은 “겉보기엔 냉혈해 보이지만 내면엔 아픔과 여린 면모를 지닌 인물이다. 이전 작품들 보다 인간적인 모습을 보여드릴 거라 생각한다”고 소개했다.

그런가하면 김경남은 법무법인 태백의 대표 양도경 역을 맡아 유연석과 대척점에 선다. 욕망과 야심으로 똘똘 뭉친 인물로, 한 치의 오차도 허용하지 않는 승부사다. 드라마 ‘커넥트’에서 아버지에 대한 애정을 갈구하는 인물의 열등감과 결핍을 표현했다면, 이번엔 그에 더해 야망에 불타는 인물의 내면을 연기한다.

이번 주말 ‘신이랑 법률사무소’에 이어 ‘닥터신’과 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’까지 다채로운 장르의 신작이 시청자를 찾아간다. 본격적인 경쟁을 앞둔 만큼 타이틀롤을 맡은 유역석의 어깨도 무겁다. 그는 “좋은 작품들이 많이 방영되어 시청자분들이 TV를 켜주신다는 것만으로도 장점이 될 것 같다”며 “모든 작품이 다른 매력을 가졌겠지만, ‘신이랑’은 가슴따듯한 감동이 있는 장르다. 그 자체로 충분한 강점이 될 거라 생각한다”고 자신했다.

그러면서도 “배우로서 사활이 걸렸다는 생각으로 촬영했다”고 강조했다. “이렇게까지 내려놓아도 되는 걸까 매회 고민했다”며 “모든 걸 내려놓고 최선을 다해 촬영한 만큼 많은 관심과 애정 부탁드린다”라며 첫 방송을 향한 기대를 당부했다.

‘귀신’ ‘빙의’ 등 장르적 키워드가 작품을 대표한다. 하지만 신 PD는 “샤머니즘의 측면보다 귀신을 보고, 귀신을 믿는 것에 주안점을 뒀다. 사무실의 구조 부적 등을 사실적으로 실제 무속인분들이 사용하는 공간을 리얼하게 재현하려 했다”며 “귀신을 귀신으로 보기보단 한때는 사람이었던 인간적인 측면을 강조했다”고 차별점을 짚었다. 이어 “매주 새로운 귀신이 나타난다. 지금껏 보지 못한 귀엽고 새로운 귀신을 발견할 수 있다. 빙의 연기를 하는 이랑도 재밌지만, 이랑을 바라보는 인물들의 리액션을 보는 재미도 있다”고 관전 포인트를 강조했다. 13일 밤 9시 50분 첫 방송.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]