김희철, 스무살 어린 빅나티에 ‘머리숱 부러워’[김희철의 추카추카추]

김희철과 빅나티가 편안하게 토크를 나누고 있다.

‘김희철의 추카추카추’에 낭만을 노래하는 가수 빅나티가 게스트로 출연한다.

12일 공개되는 ‘김희철의 추카추카추’에는 빅나티가 출연, 청춘의 감성을 물씬 풍기는 무대를 선보인다. 빅나티는 대표곡 ‘밴쿠버(Vancouver)’로 등장해 현장 분위기를 끌어올렸을 뿐만 아니라 짙은 이별 감성의 신곡 ‘안녕’을 선보이며 관객의 공감을 자아냈다.

MC 김희철은 빅나티의 첫인상을 두고 “머리숱이 너무 부럽다”라고 발언하며 보는 이들을 폭소케 했다. 김희철의 끊임없는 너스레에 게스트 빅나티는 오프닝 내내 잔뜩 긴장했던 마음을 풀고 이내 편안하게 녹화에 임했다.

이어진 ‘만약에’ 토크에서 빅나티는 MBTI ‘N’ 특유의 과몰입을 보여주며 때아닌 ‘은퇴 발언’을 비롯해 “데뷔하지 않았더라면 4수 했을 것”이라 답해 현장을 놀라게 했다.

녹화 마무리 무렵에는 빅나티가 김희철에게 “TV로 보는 게 더 재밌다”라는 발언을 남기며 한동안 김희철을 충격에 휩싸이게 했다. 해당 발언이 나오게 된 경위와 빅나티의 이별 감성 신곡 무대는 ‘김희철의 추카추카추’ 15회를 통해 확인할 수 있다.

‘김희철의 추카추카추’ 15회는 오는 12일(목) 오후 6시 공개된다. 해당 채널은 슈퍼주니어의 우주대스타 김희철이 호스트로 나서 축하가 필요한 관객을 초대해 게스트와 함께 특별한 시간을 보내는 유튜브 음악 예능 프로그램이다. 매주 목요일 오후 6시에 에피소드가 공개된다.

