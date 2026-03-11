“이게 B컷이라고?” 유선, 중학생 딸과 역대급 비주얼 화보 “친구인 줄”

배우 유선이 SNS를 통해 가족사진을 공개했다.
11일 유선의 개인 인스타그램 계정에 훈훈한 가족 화보가 올라왔다. 유선은 글을 통해 중학생이 된 딸과 앞자리가 바뀐 엄마의 새로운 챕터를 열어가는 순간을 기억하고 싶어 화보를 찍었다고 밝혔다. 딸과 화사한 분위기로 찍은 사진들에 이어 ‘애정이 가득한 아쉬운 B컷들..’이라는 글과 함께 더 많은 사진이 올라왔다.
사진 속 유선은 핀스트라이프 패턴이 들어간 네이비 컬러 오버사이즈 재킷과 스포티한 캡 모자를 매치해 세련된 스트릿 하이패션을 완벽 소화했다. 이어지는 사진은 딸과 시밀러 룩을 맞춰 유쾌한 분위기를 살렸다.
특히 순백의 오프숄더 드레스를 입은 사진은 사랑스럽고 우아한 느낌으로 숏컷 헤어가 드레스와 대비되며 현대적이고 맑은 인상을 남겼다. 이외에도 남편과 함께 찍은 사진 등 A 컷으로 보이는 B 컷 사진들이 업로드됐다.
유선은 게시물에 “내 맘 속엔 다 A컷ㅎㅎ 가족사진은 액자로 고이 간직할께요♡♡ 추억을 선물해 주셔서 감사합니다!!”라고 적어 흐뭇함을 남겼다.
노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com
