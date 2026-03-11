“이게 B컷이라고?” 유선, 중학생 딸과 역대급 비주얼 화보 “친구인 줄”

순간을 기억하기 위한 유선의 가족사진. 출처=유선 인스타그램 계정

배우 유선이 SNS를 통해 가족사진을 공개했다.

11일 유선의 개인 인스타그램 계정에 훈훈한 가족 화보가 올라왔다. 유선은 글을 통해 중학생이 된 딸과 앞자리가 바뀐 엄마의 새로운 챕터를 열어가는 순간을 기억하고 싶어 화보를 찍었다고 밝혔다. 딸과 화사한 분위기로 찍은 사진들에 이어 ‘애정이 가득한 아쉬운 B컷들..’이라는 글과 함께 더 많은 사진이 올라왔다.

사진 속 유선은 핀스트라이프 패턴이 들어간 네이비 컬러 오버사이즈 재킷과 스포티한 캡 모자를 매치해 세련된 스트릿 하이패션을 완벽 소화했다. 이어지는 사진은 딸과 시밀러 룩을 맞춰 유쾌한 분위기를 살렸다.

순간을 기억하기 위한 유선의 가족사진. 출처=유선 인스타그램 계정

특히 순백의 오프숄더 드레스를 입은 사진은 사랑스럽고 우아한 느낌으로 숏컷 헤어가 드레스와 대비되며 현대적이고 맑은 인상을 남겼다. 이외에도 남편과 함께 찍은 사진 등 A 컷으로 보이는 B 컷 사진들이 업로드됐다.

유선은 게시물에 “내 맘 속엔 다 A컷ㅎㅎ 가족사진은 액자로 고이 간직할께요♡♡ 추억을 선물해 주셔서 감사합니다!!”라고 적어 흐뭇함을 남겼다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]