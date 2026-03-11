사진=부천FC1995 제공

부천FC1995가 구단 유소년 시스템의 체계적인 발전과 전문성 강화를 위해 박문기 전 부천 U-18 감독을 신임 유스 디렉터로 선임했다.

박문기 유스 디렉터는 부천의 K3 시절인 2009년부터 2012년까지 101경기에 출전하며 10골 2도움을 기록한 부천의 베테랑 수비수 출신이다. 2012년 은퇴 후 2013년부터 U-12 감독으로 지도자의 길을 걷기 시작했으며, 이후 U-15(2016~2017)와 U-18(2018~2025) 감독을 두루 거치며 부천의 유소년 기틀을 닦아왔다.

박문기 디렉터는 차근차근 유소년 선수단의 기틀을 닦으며 감독 재임 기간 중 뛰어난 성과를 내기도 했다. 2020년 제56회 춘계 한국 고등학교 축구 연맹전 우승을 시작으로, 2022년과 2023년에는 대한축구협회장배 3위를 기록했다.

특히 2025년에는 제47회 문화체육관광부장관배 전국 고등학교 축구대회 우승과 K리그 주니어 U-18 전기리그 B조 준우승을 동시에 달성한 바 있다.

박문기 디렉터는 유망주 발굴 및 육성 측면에서 탁월한 역량을 보여준 바 있다. 현재 프로팀에서 활약 중인 김규민과 성신, 이충현 등이 그의 손을 거쳤다. 특히 김규민은 박문기 디렉터가 U-12 시절부터 U-15, U-18까지 전 과정을 함께 지도하며 프로로 배출한 ‘구단 1호 성골 유스’로, 부천 유소년 시스템의 성공 가능성을 증명했다.

부천은 유소년 선수단 전반에 대한 깊은 이해도와 풍부한 현장 경험을 보유한 박문기 디렉터가 구단의 육성 철학을 공유하고 유소년에서 프로로 이어지는 시스템을 구축하는 데 최적임자라고 판단했다. 박문기 디렉터는 유소년 업무 전반을 총괄하며 연령별 팀의 전술적 일관성을 유지하고 통합적인 육성 매뉴얼을 정립하는 역할을 수행하게 된다.

박문기 유스 디렉터는 “부천만의 고유한 문화와 시스템 속에서 선수들이 올바른 인성과 열정을 갖춘 프로로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “프로팀과 긴밀하게 소통하고 협력해 동일한 철학 아래 선수들이 자라날 수 있도록 든든한 가교 역할을 하겠다”는 포부를 밝혔다.

한편, 박문기 디렉터 체제로 새 출발을 알린 부천 유스팀은 3월부터 본격적인 리그 일정에 나선다. 지난 2월 문체부장관배 3위로 시즌을 기분 좋게 시작한 U-18 팀은 지난 7일 광주FC U-18과 리그 개막전을 치렀다. U-15 팀은 오는 13일 부천 오정대공원에서 김천상무 U-15를 상대로 2026 전반기 전국 중등 축구리그(K리그 주니어 C) 첫 경기를 가질 예정이다.

