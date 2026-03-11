KBL D리그 플레이오프, 18일 점프볼

사진=KBL 제공

2025-2026 KBL D리그 플레이오프가 18일 경희대학교 선승관에서 6강 플레이오프를 시작으로 막을 올린다.

이번 플레이오프는 KBL 역사상 처음으로 10개 구단이 모두 D리그에 참가함에 따라 방식에도 변화가 생겼다. 예선 성적 상위 6개 팀이 플레이오프에 진출하며 1위와 2위를 차지한 상무와 KT는 4강 플레이오프에 직행한다. 3위 LG는 6위 삼성과 4위 현대모비스는 5위 정관장과의 맞대결을 펼쳐 4강 진출을 다툰다.

6강 플레이오프는 3월 18일(수), 4강 플레이오프는 3월 25일(수)에 진행되며 경기 개시 시간은 오후 1시와 3시다. 3·4위전은 4월 1일(수) 오후 1시에 열리며 결승전은 같은 날 오후 3시에 펼쳐진다.

우승팀에게는 우승 트로피와 상금 2,000만원이 수여되며 준우승팀에게는 준우승 트로피와 상금 1,000만원이 주어진다. 3위 팀에는 상금 600만원이 수여되며 MVP에게는 상금 300만원이 주어진다.

한편, D리그 플레이오프 전 경기는 KBL 공식 유튜브 채널 ‘KBL TV’와 네이버 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’을 통해 생중계될 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]