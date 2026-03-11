“0.1%만 건물주” 김현숙이 밝힌 연예계 빈부격차 ‘냉혹한 현실’

김현숙이 제주도에서 산책 도중 품고 있던 생각을 털어놓았다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘김현숙의 묵고살자’ 캡처

코미디언 출신 배우 김현숙이 연예인으로서 느끼는 불안감을 토로했다.

지난 9일 유튜브 채널 ‘김현숙의 묵고살자’에는 ‘Ep.2 어제의 술병은 오늘의 꽃병’이 업로드됐다.

영상에서 김현숙은 제주도에서 보내는 하루 일상을 공개했다. 아침 일찍 일어나 폼롤러와 스트레칭으로 굳은 몸을 풀고 산책을 나선 김현숙은 “항상 내 감정을 들여다본다”며 솔직한 마음을 털어놓았다.

김현숙은 “우리는 비정규직”이라며 연예인은 일이 없으면 백수라고 했다. 특히 “일정한 수입도 없고 누군가 알아서 일을 척척 주지도 않는다”며 몇백억을 벌거나 건물을 사는 연예인은 전체 배우의 0.1%도 되지 않는 현실을 고백했다. 이어 “연예인 협회에 등록된 (연기자들의) 평균 연봉은 1500만원”이라고 언급하며 대중이 연예인에게 가진 환상의 실체를 밝혔다. 또 “이 바닥(연예계)의 빈부 격차가 심하다”는 말과 함께 불안감을 보였다.

김현숙은 뮤지컬 ‘레베카’의 넘버를 열창하며 언제든 준비돼 있어야 한다는 마음가짐을 강조했다.

누리꾼들은 ‘어떤 다큐보다 재미있고 따뜻하다’, ‘동시대라 공감되는 게 많다’, ‘내레이션 매력 터진다’ 등의 댓글로 공감하며 응원했다.

