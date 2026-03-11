[BS현장] 최예나 “‘캐치 캐치’ 기운 좋다…챌린지 5000개 이상 기대”

가수 최예나가 포즈를 취하고 있다.신정원 기자

가수 최예나(YENA)가 살랑이는 봄의 기운을 안고 컴백한다.

11일 오후 서울 압구정 CGV에서는 최예나의 다섯 번째 미니앨범 '러브 캐처(LOVE CATCHER)' 발매 간담회가 열렸다. 러브 캐처는 이날 오후 5시 공개된다.

러브 캐처는 봄바람처럼 다가온 사랑의 순간들을 다양한 감정과 색깔로 풀어낸 앨범으로, 최예나는 특유의 키치한 감성과 솔직한 이야기를 담았다.

최예나는 먼저 "8개월 만에 앨범을 내게 돼 기쁘고 설렌다"고 소감을 전했다. 이어 "이번 앨범으로 한층 더 성숙해지고 업그레이된 모습을 봐주셨으면 좋겠다"며 "전 앨범인 블루밍 윙즈(Blooming Wings)는 이별에 서툰 첫사랑의 풋풋함 녹였다면, 이번 앨범은 더 이상 슬퍼하지 않고, 사랑에 대한 태도를 예나식으로 바꿔볼거야라는 느낌"이라고 소개했다.

타이틀곡은 '캐치 캐치'다. 일렉트로 팝 사운드 위에 쫓고 쫓기는 관계의 긴장감을 경쾌하게 녹여낸 곡이다. 중독성 강한 멜로디와 통통 튀는 에너지가 어우러졌다.

최예나는 "이번 타이틀곡은 처음 듣자마자 몸이 먼저 움직였다. 듣자마자 빨리 컴백해서 무대에 오르고 싶었다"며 "곡만의 감성을 맛있게 해석하고 살리기 위해 과거 티아라 선배님, 오렌지 캬라멜 선배님들의 직캠, 무대영상을 참고하면서 준비했다"고 설명했다.

포인트 안무에 대해선 '애교 폭격기'라고 키워드를 짚었다. 그는 "토끼처럼 깡총 뛰는 안무에 애교를 부리는 파트가 있다. 애교 폭격기라고 할 수 있다"고 말했다.

컴백 전부터 SNS에는 챌린지 열풍이 일고 있다. 최예나는 "아직 활동 시작도 안했는데 챌린지가 많이 올라와서 놀랐다. 오늘도 은정 선배와 챌린지를 찍었다"며 "많은 분들이 흥을 참지 못하고 함께 춰서 챌린지 5000개 이상 올라오면 좋겠다"고 바람을 드러냈다.

이번 앨범에는 캐치 캐치 외에도 '봄이라서(Feat. 딘딘, 정형돈)', '스티커(Feat. 윤마치(MRCH))', '4월의 고양이', '물음표(Feat. 폴킴)'까지 총 5곡이 수록됐다.

많은 아티스트의 지원으로 앨범을 완성했다. 최예나는 "특히 봄이라서는 봄이라서 설레는 건지 너 때문인지 헷갈리는 마음을 담은 곡인데, 딘딘씨, 정형돈 삼촌이 마치 친 오빠, 삼촌이 해주는 조언처럼 '봄이라 설레는 게 아니라~'라며 조언을 해주는 포인트가 있다. 맛깔나게 추임새를 살려주셨다"고 매력을 짚었다.

가장 기억에 남는 작업으로도 정형돈을 꼽았다. 그는 "형돈 삼촌은 제가 처음으로 데뷔하고 나간 고정 예능인 호구들의 감빵생활을 함께 했었다. 그때부터 연이 닿아 연락드리곤 했다"며 "녹음 당일날 오셔서 가사를 썼는데 멋지게 완성하셨다. 지드래곤 선배가 빠진 매력이 이것이 아닌가 싶었다. 네모네모 때에는 뮤직비디오에 박명수 삼촌이 나오셨는데, 무도 키즈 중 성공한 케이스 아닌가 싶다"고 비하인드를 밝혔다. 그러면서 "다음에는 유재석 선배와 함께하면 좋겠다는 꿈을 꿔본다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

이루고 싶은 목표로는 음원차트가 아닌 의외의 답을 내놨다. 최예나는 "지금 WBC 야구 시즌이지 않나. 제 노래를 듣고 힘을 내주셨으면 좋겠다. '캐치 캐치'하며 공을 다 잡아주셨으면 하고, WBC 1등하는 데 도움이 됐으면 좋겠다"며 웃었다.

최예나는 올해 데뷔 8주년을 맞았다. 지치지 않고 계속해서 무대에 오르는 게 앞으로의 목표다.

최예나는 "항상 활동을 하면서 힘들다, 지친다는 생각보다 무대에 설 수 있음에 감사함을 느낀다. 그 마음으로 오래오래 활동하고 싶다. 팬분들과 함께 콘서트도 꾸려나가 오랫동안 스테디셀러로 남고 싶다"고 바랐다.

이날 컴백으로 활동을 시작하는 최예나는 4월부터 아시아 투어에 돌입한다.

