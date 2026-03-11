반려견항암제 개발한 박셀바이오, 대만 ‘동물백신’ 기업과 맞손… “펫 헬스케어 강화”

이제중 박셀바이오 대표(왼쪽)와 치앙후이본 레버지네틱스 회장이 펫 헬스케어 관련 파트너십 계약을 맺고 기념사진을 찍고 있다. 박셀바이오 제공

반려견 항암제 ‘박스루킨-15’ 개발사로 유명한 항암 면역치료제 전문기업 박셀바이오가 대만의 동물용 백신 개발 및 유통 기업 레버지네틱스(Reber Genetics)와 반려동물 헬스케어 제품의 기술이전 및 사업화 추진을 위한 마스터 파트너십 계약(MPA)을 체결했다고 11일 밝혔다.

향후 양사는 대만, 태국, 베트남 등 아시아 주요 시장에서 제품 인허가 및 상용화를 추진한다. 박셀바이오는 관련 기술과 제품 파이프라인을 제공하고, 레버 지네틱스는 국가별 인허가와 현지 유통·사업화를 담당한다.

구체적으로 양사는 박스루킨-15 기술이전 협력과 더불어 면역기능보조제 ‘골드뮨’, 면역 기반 헬스케어 제품 ‘박슈어’ 등의 수출 및 현지 사업화를 단계적으로 추진한다.

레버 지네틱스는 유전·면역 기반 동물 헬스케어 솔루션을 개발·상용화한 기업으로, 아시아 지역을 중심으로 글로벌 사업 네트워크와 인허가·유통 역량을 보유하고 있다.

치앙후이본 레버지네틱스 회장은 “박셀바이오의 면역 기술은 반려동물 헬스케어 분야에서 높은 잠재력을 지니고 있다”며 “이번 협력을 통해 대만을 시작으로 아시아 시장에 차별화된 반려동물 헬스케어 솔루션을 제공할 수 있을 것”이라 기대했다.

이제중 박셀바이오 대표는 “이번 계약은 반려동물 면역치료 및 헬스케어 분야 기술 경쟁력을 아시아 시장은 물론 글로벌 시장으로 확장하는 교두보가 될 것”이라며 “박스루킨-15와 골드뮨, 박슈어를 중심으로 아시아 반려동물 헬스케어 시장에서 의미 있는 성과를 만들겠다”고 강조했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

