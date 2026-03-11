도쿄서 울고 웃었던 류지현호… 美 론디포파크는 어떤 곳? “외야 수비 중요해”

WBC 8강전 경기장인 미국 마이애미 론디포파크 전경. 사진=WSC Sports 제공

“외야 수비가 핵심입니다.”

한국 야구가 미국 플로리다주 마이애미에서 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 무대에 오른다. 조별리그 내내 마운드는 불안했고, 무엇보다 잇따른 장타 허용으로 크게 흔들렸다. 이젠 단판승부로 펼쳐지는 만큼 이 약점을 얼마나 최소화하느냐가 관건이다.

결전의 장소가 바뀌는 것이 다행스럽다. 류지현 감독이 이끄는 대표팀은 오는 14일 오전 7시30분 마이애미 론디포 파크에서 이번 대회 준준결승전을 치른다. 승리하면 4강에 오르지만, 패한다면 그대로 대회를 마감하게 된다. 12일 도미니카 공화국과 베네수엘라의 D조 1위 결정전 승자가 상대다.

주목할 점은 경기 장소인 론디포 파크다. 송재우 티빙 해설위원은 “홈런보단 2, 3루타를 경계해야 한다”고 목소리를 높였다.

론디포 파크는 마이애미 말린스의 홈구장이다. 미국 메이저리그(MLB)에서도 홈런이 적은 구장으로 통한다. 이 특성이 한국 마운드에 어떤 영향을 미칠지 관심이 모인다. 한국은 조별리그 4경기 동안 도쿄돔에서 무려 피홈런 9개를 내줬다.

사진=뉴시스

홈까지 거리 규모는 KBO리그의 대표적인 투수 친화 구장인 잠실 야구장과 비슷한 편이다. 론디포 파크의 좌우 펜스는 각각 105m와 102m, 좌우 중간은 118m, 중앙 펜스는 122m다. 잠실의 좌우 펜스가 100m, 좌우 중간이 120m, 중앙이 125m인 점을 고려하면 외야 구조가 상당히 유사하다.

2012년 개장 당시엔 지금보다 더 넓었다. 홈에서 중앙 펜스까지 거리가 127m에 달했을 정도다. 다만 마이애미는 한동안 빈약한 공격력 문제에 시달렸다. 이에 현장 선수들의 의견을 반영, 2016년과 2020년 두 차례 개보수 작업을 통해 외야 펜스를 안쪽으로 조정했다. 그럼에도 여전히 홈런이 쉽게 나오지 않는다는 평가를 유지하고 있다.

구장 특성을 수치로 보여주는 지표인 파크팩터에서도 이 같은 사실을 확인할 수 있다. 미국 야구 통계사이트 베이스볼서번트에 따르면 최근 3시즌 론디포 파크의 홈런 파크팩터는 90이다. 수치가 높을수록 타자에게 유리한데, MLB에서 홈런 생산이 어려운 구장 상위권(8위)에 해당한다.

사진=뉴시스

대신 넓은 외야 공간 덕분에 2루타와 3루타가 자주 나오는 구장으로 알려져 있다. 외야 기동력이 경기 흐름에 적지 않은 영향을 미칠 전망이다.

송 위원도 이 부분을 짚었다. 그는 “론디포 파크 구조가 비대칭으로 특이하다. 홈런은 잘 나오지 않지만, 좌우 깊숙한 타구가 나오면 곤란한 상황으로 이어질 것”이라며 “외야수들이 고전 중인 투수진을 수비로 도와야 한다. 구장 특성을 빠르게 파악하는 것이 중요하다”고 설명했다.

이어 “수비 때 한 베이스를 더 주지 않는 수비는 당연히 필수”라면서 “키플레이어는 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 박해민(LG)이다. 수비에서 경기 흐름을 바꾸는 장면이 나올 수 있다. 특히 KBO리그 최고 수비수인 박해민의 투입 시점이 중요할 것”이라고 덧붙였다.

한편 히스패닉 인구 비중이 높은 도시 특성도 변수다. 론디포 파크에서는 이번 대회 조별리그 D조 경기가 열렸다. 도미니카공화국, 베네수엘라, 니카라과 등이 출전해 관중석 분위기는 ‘라틴 야구 축제’에 가까웠다. 대표팀으로서는 낯선 구장 환경에 더해 열광적인 현지 응원까지 극복해야 한다.

사진=뉴시스

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]