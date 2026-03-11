작은 얼굴에 꽉 찬 예쁨…리사, 파리 밤 밝힌 역대급 ‘여신 비주얼’[스타★샷]

파리의 야경을 배경으로 여유를 즐기는 리사. 사진 출처=리사 인스타그램 계정

블랙핑크 리사가 우아한 파리의 밤을 보내는 모습을 공개했다.

11일 리사는 자신의 인스타그램 계정에 ‘sweet dreams’이라는 짧은 글과 함께 사진을 업로드했다.

리사가 입은 은은한 광택이 도는 샴페인 핑크 컬러 자카드 드레스는 섬세한 패턴과 블랙 레이스 디테일이 더해져 여성스럽고 고전적인 분위기를 냈다. 여기에 볼륨감 넘치는 블랙 프린지 장식을 매치해 자칫 평범해 보일 수 있는 드레스에 아방가르드하고 힙한 느낌을 더했다. 블랙 포인티드 토 롱부츠로 다리 라인을 강조하며 페미닌한 드레스와 상반된 강렬한 포인트를 줬다. 고급스러운 화려함과 현대적인 시크함이 어우러진 독보적인 패션 스타일이다.

파리의 야경을 배경으로 여유를 즐기는 리사. 사진 출처=리사 인스타그램 계정

특히 야경이 내려다보이는 테라스와 고급스러운 호텔 내부에서 와인 잔을 든 모습이 한층 성숙한 느낌을 끌어 올렸다. 자연스럽게 앞머리를 내리고 높게 묶은 번 스타일로 작은 얼굴을 강조한 것도 눈에 띈다.

2016년 블랙핑크의 멤버로 데뷔한 리사는 2025년 배우로도 영역을 넓혔으며 현재 연기, 글로벌 엠버서더, 방송, 솔로 활동 등 다방면에서 활약 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]