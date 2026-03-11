메이딘, 독보적 팀 컬러 굳힌다…후속곡 ‘PUNG!’ 활동 돌입

그룹 메이딘(MADEIN)이 후속곡 활동에 돌입한다.

메이딘은 11일 MBC M, MBC every1 ‘쇼! 챔피언’을 시작으로 새 싱글 ‘Girl Meets Boy(걸 미츠 보이)’의 더블 타이틀곡 ‘PUNG!(펑!)’ 활동에 나선다.

‘PUNG!’은 처음으로 누군가에게 흔들리는 순간을 기록한 곡이다. 좋아하는 마음을 숨기려 할수록 더 크게 뛰는 심장을 풀어낸 귀여운 팝 사운드와 컬러풀한 멜로디, 그리고 솔직한 가사가 어우러져 사랑이 시작되는 순간의 떨림을 생생하게 전한다.

메이딘은 앞서 ‘안 봐도 비디오 (Super Obvious)’로 각종 음악방송에 출연하며 한층 더 성숙해진 면모를 입증했다. 벅차오르는 느낌을 선사하는 보컬부터 다채로운 구성이 돋보이는 퍼포먼스까지 눈과 귀를 모두 사로잡는 무대를 꾸몄다.

팬들의 뜨거운 반응에 힘입어 메이딘은 ‘PUNG!’으로 또 한 번 무대에 오르며 열기를 이어간다. 이들은 러블리한 매력으로 무장해 ‘안 봐도 비디오 (Super Obvious)’와는 또 다른 면모를 뽐내며 글로벌 팬심을 정조준할 예정이다.

청순부터 아련까지 다채로운 콘셉트를 넘나드는 폭넓은 스펙트럼으로 독보적인 팀 컬러를 구축해 나가고 있는 메이딘. ‘안 봐도 비디오 (Super Obvious)’에 이어 ‘PUNG!’으로 열일 행보에 박차를 가하는 이들이 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다.

