김창한 크래프톤 대표, 자회사 루도로보틱스 CEO 겸직

김창한 크래프톤 대표가 미국에 신설한 인공지능(AI) 로보틱스 기업 루도로보틱스(Ludo Robotics) 최고경영자(CEO)를 겸직한다.

11일 게임·IT 업계에 따르면 김 대표는 최근 미국 샌프란시스코에 설립한 루도로보틱스 CEO에 올랐다.

크래프톤이 설립한 루도로보틱스는 피지컬(물리) AI 및 로보틱스 연구를 위한 기업으로 미국에 모회사, 한국에 자회사를 둔 구조다.

기업 슬로건은 ‘더 소셜 휴머노이드 브레인 컴퍼니(The Social Humanoid Brain Company)’로, 사람과 상호작용할 수 있는 휴머노이드 로봇의 두뇌를 만들겠다는 포부다.

루도로보틱스는 홈페이지를 통해 “인지·학습·조작을 통해 피지컬 AI 연구를 발전시키고 로봇공학, 물리학, 컴퓨터 과학을 결합해 현실 세계의 과제를 해결하는 것”이라고 목표를 밝혔다.

그러면서 “견고하고 적응력이 뛰어나며, 실제 상황을 처리할 수 있는 범용 로봇 지능 시스템을 구축하는 데 전념하고 있다”고 전했다.

크래프톤에서 AI본부를 이끌어온 이강욱 최고인공지능책임자(CAIO)는 루도로보틱스에서 최고기술책임자(CTO)를 맡았다. 이 CAIO는 지난달 20일 설립된 한국 지사 루도로보틱스코리아 대표도 맡고 있다.

앞서 크래프톤은 AI 기술 적용에 관심을 보여왔다. 게임 펍지:배틀그라운드나 인조이(inZOI) 같은 3D 가상 공간에 AI 기반으로 사고하고 행동하는 캐릭터를 구현하며, 쌓은 시뮬레이션 역량을 피지컬 AI, 로보틱스 분야로 확장한다는 목표다.

김 CEO는 지난해 4월 미국 엔비디아 본사를 방문, 젠슨 황 CEO를 비롯한 주요 경영진을 만나 휴머노이드 로봇 분야에 대한 협업 가능성을 논의했다.

또 과학기술정보통신부가 진행하는 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트에 SK텔레콤 정예팀 핵심 멤버로 참여했으며, 피지컬 AI 분야 학습까지 염두에 둔 파운데이션 모델 A.X K1을 고도화하고 있다.

