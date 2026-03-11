김창한 대표, 게임부터 AI·로보틱스까지…크래프톤의 차세대 전략

김창한 크래프톤 대표. 크래프톤 제공

크래프톤이 차세대 성장 전략에 속도를 내고 있다. 회사는 김창한 대표의 연임을 추진하는 한편, 펍지:배틀그라운드 지식재산권(IP)을 기반으로 한 안정적인 수익 구조를 유지하면서 신작 개발과 인공지능(AI) 기술 도입을 통해 사업 확장을 모색한다는 구상이다.

11일 게임업계에 따르면 크래프톤은 지난해 견조한 실적을 기록했다. 회사의 연간 매출은 3조3266억원, 영업이익은 1조544억원으로 집계됐다. 매출은 전년 대비 22.8% 증가하며 창사 이후 최대치를 기록했고, 영업이익 역시 1조원을 넘어섰다. 글로벌 게임 시장 성장세가 둔화되는 상황에서도 안정적인 성과를 이어갔다는 평가다.

이 같은 실적의 중심에는 배틀그라운드 IP가 있다. PC 플랫폼에서는 배틀그라운드가 꾸준한 이용자 유입을 이어가며 전년 대비 매출이 증가했다. 모바일 부문에서도 성장세가 이어졌다. 배틀그라운드 모바일과 인도 시장을 겨냥한 배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)가 안정적인 이용자 기반을 확보하며 실적을 견인했다. 특히 BGMI는 인도 시장에서 높은 인지도를 유지하며 글로벌 매출 기반 확대에 기여했다.

견조한 실적 흐름을 발판으로 김창한 대표는 연임에 도전해 중장기 성장 전략을 지속한다. 크래프톤은 오는 24일 정기 주주총회에서 김 대표의 사내이사 재선임 안건을 상정할 예정이다. 회사 측은 최근 불확실한 글로벌 경제 환경과 게임 산업 경쟁 심화 속에서도 안정적인 실적을 유지하며 사업 기반을 강화한 점을 높이 평가해 재선임 후보로 추천했다.

안건이 통과될 경우 김 대표는 세 번째 임기를 시작하게 된다. 김 대표는 배틀그라운드 IP 확장을 통해 크래프톤의 성장 기반을 다져온 인물로 평가된다. 과거 펍지 스튜디오 대표를 맡아 배틀그라운드 개발을 이끌었으며, 2020년부터 크래프톤 대표를 맡아 회사의 글로벌 경쟁력 강화에 집중해왔다. 상장 이후에도 매출 증가세를 이어가며 회사의 체질 개선과 성장 전략을 주도했다는 평가를 받고 있다.

펍지:배틀그라운드 이미지. 크래프톤 제공

팰월드 모바일 이미지. 크래프톤 제공

다만 업계에서는 크래프톤의 장기 과제로 배틀그라운드 의존도 해소를 꼽는다. 회사 역시 이러한 과제를 인식하고 신작 프로젝트 확대에 적극 나서고 있다. 현재 크래프톤이 운영 중인 신작 프로젝트는 26개에 이른다. 이 가운데 서브노티카2, 팰월드 모바일 등 12개 작품은 향후 2년 안에 시장에 선보일 계획이다.

기존 IP를 확장하는 전략도 병행한다. 최근 공개된 AI 기반 시뮬레이션 게임 인조이(inZOI)와 협동 공포 장르의 미메시스는 얼리 액세스 단계에서 각각 100만장 이상의 판매고를 기록하며 글로벌 이용자들의 관심을 끌었다. 크래프톤은 두 작품을 전략 IP로 육성해 장기적인 제품 수명 주기(PLC)를 확보할 방침이다.

게임 개발 역량 강화를 위한 스튜디오 확장도 이어진다. 크래프톤은 올해 개발 스튜디오 수를 19개까지 늘릴 예정이다. 나인비스튜디오, 옴니크래프트 랩스, 룬샷게임즈, 올리브트리 게임즈 등 여러 스튜디오가 운영되며 다양한 장르의 프로젝트를 추진한다.

크래프톤은 동시에 AI를 차세대 핵심 기술로 보고 게임 개발 전반에 적극 도입하고 있다. 대표적으로 이용자와 함께 플레이할 수 있는 AI 캐릭터 CPC(Co-Playable Character) 기술을 개발해 게임 내 상호작용을 확대하고 있다. 이 기술은 인조이에도 적용돼 스마트 조이라는 형태로 구현됐다.

또한 게임에 적용할 수 있는 AI 기술을 고도화하는 동시에 AI 원천 기술과 게임 개발 역량을 기반으로 피지컬 AI와 로보틱스 분야 연구도 추진할 계획이다. 김 대표는 최근 미국 샌프란시스코에 설립한 로보틱스 기업 루도로보틱스의 최고경영자(CEO)에 올랐다. 루도로보틱스는 피지컬(물리) AI 및 로보틱스 연구를 위해 크래프톤이 설립한 기업으로, 미국에 모회사를 두고 한국에 자회사를 둔 구조다.

AI 연구개발 역량을 강화하기 위한 조직 개편도 진행됐다. 크래프톤은 이강욱 AI본부장을 최고인공지능책임자(CAIO)로 선임하며 AI 전략을 총괄하도록 했다. 이를 통해 게임 개발과 서비스 전반에 AI 기술을 체계적으로 적용한다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]