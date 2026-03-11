방미심위 출범 5개월 만 '9인 체제' 완성…지선 선방위 구성 등 첩첩산중

이재명 대통령이 김우석 국민대 행정대학원 객원교수를 방송미디어통신심의위원회 위원으로 재가하면서 9명의 위원이 모두 채워졌다. 지난해 10월 출범 이후 5개월 만에 정상 가동하게 된 방미심위는 위원장 등을 호선한 뒤 그동안 쌓였던 심의 안건을 처리할 전망이다.사진은 방미심위 홈페이지

위원 구성이 완료되면서 개점휴업 상태였던 방송미디어통신심의위원회가 출범 5개월 만에 정상 가동될 전망이다.

이재명 대통령은 지난 10일 국민의힘이 추천한 김우석 국민대 행정대학원 객원교수를 방미심위 위원으로 재가했다. 위원 9명 전원이 모두 채워지게 되면서 방미심위 1기 구성이 마무리됐다. 방송미디어통신위원회 설치법 제정으로 기존 방심위에서 개편된 지 약 5개월 만이다.

◆잡음 속 간신히 채운 9석…방미심위 정상화 시동

방미심위는 대통령이 지명하는 3명, 국회의장 추천 3명, 국회 과학기술정보방송통신위원회 추천 3명 등 총 9명으로 구성된다. 이 대통령은 고광헌 전 서울신문 사장·김준현 법무법인 우리로 변호사·조승호 전 YTN 보도혁신본부장을 위촉했다. 국회의장 추천 몫으로 김민정 한국외대 미디어커뮤니케이션학부 교수·최선영 연세대 커뮤니케이션대학원 객원교수가 이름을 올렸고 과방위 몫으로는 홍미애 전 세종시청자미디어센터장·구종상 동서대 특임교수·김일곤 전 경남MBC 사장이 위촉됐다.

그동안 국회의장이 야당과 협의해 추천하는 1명이 공석이었지만 이날 김 교수가 위원으로 재가됐다. 김 교수는 당초 야당 몫의 방송미디어통신위원회 상임위원 후보로 거론됐으나 후보 명단 유출 이후 재검토 과정에서 방미심위 위원으로 내정된 것으로 알려졌다.

김 교수는 2021∼2024년 류희림 체제의 방송통신심의위원회에서 국민의힘 추천으로 비상임 위원을 지낸 바 있다. 방심위원 활동 중이던 2024년 총선을 앞두고는 국민의힘에 투표해야 한다는 취지의 칼럼을 쓰기도 했다. 전국언론노조 방미심위지부는 우원식 국회의장이 김 교수 추천안을 결재했을 당시 “‘입틀막 심의’로 대표되는 윤석열 정권 언론 탄압의 행동대장으로 지난 방심위를 철저히 망가뜨린 주동자”라고 주장하며 규탄하는 성명을 냈다. 방미심위지부는 첫 전체회의가 열리기 전 사퇴 촉구 기자회견을 개최할 예정이다.

9인 체제를 갖춘 방미심위는 호선을 통해 위원장·부위원장·상임위원을 뽑을 전망이다. 7명으로 구성되는 방미통위도 야당 몫의 상임위원을 제외한 6명의 인선이 마무리 단계에 있어 이르면 곧 정상화 수순을 밟을 것으로 보인다.

◆정상화 첫발, 그러나 과제는 첩첩산중

방미심위는 오는 12일 첫 전체회의를 개최한다. 지난해 9월 마지막 전체회의 이후 약 6개월 만이다. 반년 넘게 제대로 운영되지 못하면서 처리해야 할 현안이 산더미처럼 쌓여있다.

가장 시급한 것은 6월3일 실시될 제9회 전국동시지방선거 선거방송심의위원회 구성이다. 선방위는 공직선거법에 따라 선거방송의 공정성을 유지하기 위해 방미심위가 설치·운영하는 별도의 합의제 기구다. 방미심위는 9인 이내 위원을 추천할 언론 및 시민단체를 결정하고 의결하는 등의 역할을 맡는다.

지난달 2일이 법정 구성 시한이었으나 관련 논의는 시작조차 못한 상황이다. 선거가 두 달 앞으로 다가온 만큼 선방위 구성 지연은 선거방송 심의 공백으로 이어질 수 있다는 우려가 나온다.

쌓인 심의 안건 처리도 발등의 불이다. 방송·통신 심의가 멈춰선 사이 인터넷상의 불법·유해 정보와 방송 프로그램 관련 민원은 계속 접수됐다. 20만건이 넘은 적체 안건을 정상 속도로 소화하려면 상당한 시간이 필요할 것으로 보인다. 심의가 늦어질수록 피해 구제도 그만큼 지연된다는 점에서 위원회의 신속한 정상화가 요구된다.

위원장 인사청문회 준비도 빠르게 진행해야 한다. 방미심위 위원장은 정무직 공무원으로 규정돼 국회 인사청문 및 탄핵소추 대상인 만큼 호선 이후 청문회 일정까지 순조롭게 마무리돼야 비로소 조직이 완전한 궤도에 오를 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]