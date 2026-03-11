타사키, 새로운 로컬 앰버서더로 배우 손예진 발탁

chants signature Necklace, chants signature large Earrings. 사진=타사키 제공

최고의 품질을 위해 최고의 환경을 갖추고 최고의 제품만을 선보이는 파인 주얼리 타사키(TASAKI)가 대한민국을 대표하는 배우 손예진을 브랜드 로컬 앰버서더로 선정했다고 11일 밝혔다.

타사키는 최상급 진주와 다이아몬드에 대한 자부심을 바탕으로 전통적인 주얼리 디자인의 틀을 깨는 혁신적이고 예술적인 디자인을 선보이는 브랜드다.

balance build diamonds pave Pendant, balance build diamonds pave Earrings, balance build diamonds pave Ring, balance build Ring. 사진=타사키 제공

타사키 측은 데뷔 이후 최고의 자리를 지키며 시간이 흘러도 변함없는 아름다움과 우아함을 보여주는 배우 손예진의 이미지가 브랜드가 추구하는 모던 럭셔리 정신과 부합해 앰버서더로 발탁하게 됐다고 설명했다.

타사키 담당자는 “독보적인 연기력과 아름다운 아우라를 지닌 배우 손예진과 함께하게 되어 매우 기쁘다”며, “그녀의 클래식한 매력과 타사키의 현대적인 디자인이 만나 창출할 시너지를 통해 브랜드의 가치를 한국 시장에 더욱 깊이 있게 전달할 계획”이라고 전했다.

배우 손예진은 이번 로컬 앰버서더 발탁을 기점으로 타사키의 다양한 캠페인과 이벤트에 참여하며 브랜드의 얼굴로 활약할 예정이다. 손예진과 함께한 타사키의 캠페인 화보와 영상은 브랜드 공식 SNS 채널을 통해 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

