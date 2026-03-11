“씨스타 땐 존재감 없었다”…소유가 밝힌 전성기 비하인드

소유가 솔직한 자신의 얘기를 털어놓고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’ 영상 캡처

씨스타 출신 가수 소유가 전성기 시절의 비하인드를 회상했다.

지난 10일 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’에는 ‘형들 참견 시작했다가… 소유한테 역공당함’이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 유쾌하게 등장한 소유는 안재현, 허경환, 뮤지와 함께 술을 마시며 진솔한 이야기를 털어놓았다. 연애, 커리어, 이상형 등 다양한 주제가 나온 가운데 소유의 최고 전성기였던 ‘썸’과 관련된 얘기가 나왔다.

소유는 씨스타 활동 때 다른 멤버들에 비해 존재감이 없어 고민이 많았다. 이때 ‘Officially missing you, too’의 콜라보 제의가 들어왔고, 평소 목소리와 다른 음색으로 가창력을 인정받으며 음원 차트 3위를 기록했다. 이 일을 계기로 다양한 콜라보를 진행했고, 썸으로 SBS 가요대상을 받으면서 커리어의 정점을 찍었다. 하지만 지나치게 화제가 되며 오히려 타 기획사들의 견제를 받게 돼 공황까지 왔었다고. 하지만 소유는 “인생의 최고가 아직 썸”이라고 말했다.

이어진 솔로 활동도 앨범 전곡 차트인을 기록해 말로 표현할 수 없이 기뻤다며 회상했다. 뮤지는 “어린 나이에 팀으로 시작하면 상당히 정신적으로 쉽지 않다”며 공감과 위로를 건넸다. 소유는 솔로 활동을 통해 가수로서 인정받은 느낌을 받았다. 토크가 이어지면서 소유는 “지금 삶이 너무 심심하다”고 말했지만 허경환은 “그걸 유지하는 게 진짜 힘들다”며 “그거를 너무너무 소중하게 생각했으면 좋겠어”라고 조언을 건넸다. 뮤지 또한 “예전보다 (지금의) 네가 더 나아진 것 같아”라고 응원했다.

자리는 소유의 미래를 응원하며 훈훈하게 마무리됐다.

한편, 2010년 걸그룹 씨스타로 데뷔한 소유는 2017년 그룹이 해체되고 같은 해 솔로로 데뷔했다. 특히 콜라보에서 두각을 드러내 ‘콜라보의 여신’으로 불린 바 있다.

