2026 프로야구 개봉박두… 시범경기, 12일 개막

새 시즌 프로야구의 시작을 알리는 KBO 시범경기가 12일 오후 1시 이천 키움-두산전, 대전 삼성-한화전, 광주 SSG-KIA전, 사직 KT-롯데전, 마산 LG-NC전 등 5개 구장에서 막을 올린다. 12일 개막전을 시작으로 24일까지 팀당 12경기씩 총 60경기가 치러지며 연장전과 더블헤더는 실시되지 않는다.

이번 시범경기는 2026시즌 정규리그를 맞아 새롭게 바뀐 규정이 모두 적용된다. 피치클락은 투구 간격을 전년 대비 2초 단축해 주자 없을 시 18초, 주자 있을 시 23초로 줄었다. 지난 시즌 중간에 도입된 체크스윙 비디오 판독(팀당 2회·번복 시 기회 유지)은 올해도 시행되며, 2루와 3루에서 발생하는 ‘전략적 오버런’도 비디오 판독 대상에 새롭게 추가된다. 1·2루심은 비디오 판독 소요 시간을 줄이기 위해 무선 인터컴을 착용하고 경기를 치른다.

새로운 부상자 명단 규정도 적용된다. 각 구단은 시범경기 개막일 이후 경기 및 훈련에서 발생한 부상에 대해 개막전 엔트리 공시 3일 이내에 해당 선수의 부상자 명단 등재 신청을 할 수 있다.

KBO리그는 2년 연속 1000만 관중 돌파, 역대 최다 관중 신기록(1231만2519명)을 경신한 지난해, 시범경기부터 뜨거운 열기를 자랑했다. 총 42경기에 32만1763명의 관중을 동원해 역대 시범경기 최다 관중 신기록을 세웠다. 경기당 평균 관중도 7661명으로 역시 역대 최다 기록을 작성했다.

시범경기는 1983년부터 열렸으며, 코로나19로 인해 취소된 2020년을 제외하고 매 시즌 개최됐다. 역대 시범경기 1위팀이 한국시리즈 우승까지 차지한 경우는 총 6차례 있었다(1999∼2000 양대리그 제외). 1987년 해태, 1992년 롯데, 1993년 해태, 1998년 현대, 2002년 삼성, 2007년 SK가 시범경기에서 1위에 오른 후 여세를 몰아 한국시리즈 우승까지 이뤄냈다. 한편, 지난해 한국시리즈 우승을 차지한 LG는 시범경기에서 5위를 기록했다.

지난 시즌 시범경기에서 타율 0.407을 기록하며 타율 1위에 올랐던 오명진(두산)은 이어진 정규리그서도 활약상을 이어갔다. 107경기에 나와 팀 내 2루수 최다 수비이닝(488이닝)을 책임졌고, 타율 0.263, 4홈런 41타점을 남기며 두산 내야의 미래로 거듭났다.

투수 부문에서는 코디 폰세(현 토론토 블루제이스)가 한화 유니폼을 입고 시범경기 2경기에 출전해 2승, 9이닝 무실점 활약, 다승 및 평균자책점 공동 1위에 올랐다. 그는 이어진 페넌트레이스에서 29경기 17승 1패 252탈삼진 평균자책점 1.89를 남겼고, 투수 4관왕(다승·탈삼진·평균자책점·승률)에 등극했다. KBO리그 단일 시즌 최다 탈삼진 신기록과 함께 정규리그 최우수선수(MVP)와 투수 부문 골든글러브까지 휩쓸었다.

