현대차그룹, 처음으로 글로벌 2위 올랐다

사진은 서울 양재동 현대자동차 빌딩 사기 모습. 뉴시스

현대자동차그룹이 지난해 영업이익 기준으로 글로벌 완성차 업계 2위에 올랐다. 현대차그룹이 연간 영업이익에서 폭스바겐그룹을 앞선 것은 이번이 처음이다.

11일 업계에 따르면 현대차그룹은 지난해 현대차와 기아, 제네시스를 합산해 매출 300조3954억원, 영업이익 20조5460억원을 기록했다. 영업이익 규모만 놓고 보면 일본 토요타그룹에 이어 세계 2위 수준이다.

토요타그룹은 지난해 매출 50조4508억엔, 영업이익 4조3128억엔을 기록해 가장 높은 수익을 냈다. 토요타 실적은 2024회계연도 4분기와 2025회계연도 1∼3분기를 합산한 수치다.

폭스바겐그룹은 같은 기간 매출 3219억유로로 현대차그룹보다 많았지만, 영업이익은 89억유로에 그쳤다. 이에 따라 현대차그룹은 매출 규모에서는 뒤졌지만 수익성에서는 폭스바겐그룹을 넘어섰다.

미국 GM은 지난해 매출 1850억달러, 조정 후 영업이익 127억달러를 기록했다. 스텔란티스는 8억4000만유로의 적자를 냈다.

현대차그룹은 수익성 지표인 영업이익률에서도 상위권을 유지했다. 현대차그룹의 합산 영업이익률은 6.8%로 집계됐다. 토요타그룹의 8.6%에 이어 두 번째로 높은 수준이다. 폭스바겐그룹의 영업이익률 2.8%와 비교하면 두 배를 웃돈다.

업계는 현대차그룹의 실적 방어 배경으로 미국 관세 부담 대응을 꼽고 있다. 폭스바겐그룹은 미국 관세 부담과 중국 시장 부진 영향으로 영업이익이 전년 대비 53.5% 감소했다. 반면 현대차그룹은 현지 생산 확대 등을 통해 관세 충격을 일정 부분 흡수한 것으로 평가된다.

실제 현대차그룹이 지난해 부담한 관세 비용은 총 7조2000억원으로 집계됐다. 현대차가 4조1000억원, 기아가 3조1000억원이다. 토요타그룹의 관세 비용은 1조2000억엔으로 현대차그룹보다 많았다.

다만 판매량 기준 순위는 변화가 없었다. 현대차그룹은 지난해 전 세계 시장에서 727만대를 판매해 토요타그룹과 폭스바겐그룹에 이어 3위를 유지했다. 토요타그룹은 1132만대, 폭스바겐그룹은 898만대를 각각 판매했다. 이어 GM이 618만대, 스텔란티스가 548만대로 뒤를 이었다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

