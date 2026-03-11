의류 제조 기업 ELLISON, 한국 지사 ‘엘리슨 코리아’ 출범

이미지=엘리슨(ELLISON)

의류 전문 제조 기업 엘리슨(ELLISON)이 한국 지사 엘리슨 코리아(Ellison Korea)를 출범하고 한국 콘텐츠 산업을 기반으로 한 IP 의류 제조 사업 확대에 나선다고 11일 밝혔다.

엘리슨 코리아는 한국 시장에서의 사업 확장을 위해 설립된 지사로 국내 머천다이즈 기업 ㈜ 레즈락글로벌(대표 홍건완)이 운영을 맡는다.

레즈락은 내한 공연, 뮤지컬, 음악 페스티벌, K-POP 아이돌 월드투어 등 다양한 공연 및 콘텐츠 분야에서 머천다이즈 사업을 운영해 온 기업으로 공연 및 이벤트 현장에서 판매되는 공식 상품의 기획과 유통 등 머천다이즈 사업을 전개해 왔다. 또한 2012년부터 UFC 아시아 머천다이즈 파트너로서 아시아 지역에서 개최되는 UFC 대회의 머천다이즈 사업을 운영해 왔다. 이러한 사업 경험을 바탕으로 콘텐츠 IP 비즈니스에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며 콘텐츠 IP 기반 머천다이즈 사업을 운영하는 기업들에게 의류 제조 및 생산에 대한 최적의 솔루션을 제공할 수 있다는 것이 업체 측 설명이다.

티셔츠, 후드, 자켓 의류 전문 제조 기업인 엘리슨은 연간 약 300만 장의 의류 제품을 생산하고 있으며 최대 500만 장까지 가능한 생산 능력을 갖춘 기업이다. 커스텀 디자인과 생산을 포함한 통합 제조 시스템을 보유하고 있으며 실크스크린 인쇄, 자수, 엠보싱, 전사, DTF, DTG 등 다양한 의류 가공 장비를 자체 보유하고 있다. 이를 기반으로 패션 브랜드 의류 제작은 물론 기업 의류, 콘텐츠 IP 굿즈 등 다양한 제품을 직접 생산하고 있다.

또한 한국 K-POP 아티스트를 비롯해 콜드플레이, 마룬 파이브, 테일러 스위프트 등 세계적인 글로벌 아티스트의 공연 머천다이즈 의류 제작을 맡아 진행해 왔으며 이를 통해 콘텐츠 IP 기반 의류의 품질과 사업 구조에 대한 높은 이해도를 갖추고 있다고 업체 측은 전했다.

특히 공연, 엔터테인먼트, 콘텐츠 IP를 활용한 머천다이즈 사업을 운영하는 기업들의 경우 대부분 자체 의류 생산 라인을 보유하지 않고 중국 등 해외 제조사에 아웃 소싱 생산을 맡기는 경우가 많다. 엘리슨 코리아는 이러한 시장 구조 속에서 콘텐츠 IP 기반 머천다이즈 사업을 운영하는 기업들에게 의류 생산 솔루션을 제공하는 제조 파트너로서 협력 관계를 확대해 나갈 계획이다.

업체 관계자는 “과거 글로벌 콘텐츠 IP 시장은 미국, 영국, 일본이 주도해 왔지만 최근 K-POP을 중심으로 한국 콘텐츠가 세계적인 영향력을 확보하며 콘텐츠 IP 강국으로 빠르게 성장하고 있다”며 “엘리슨 코리아를 통해 국내 콘텐츠 기반 머천다이즈 의류 생산 사업을 적극 확대할 계획”이라고 밝혔다.

한편 엘리슨 코리아는 향후 콘텐츠 산업을 중심으로 콘텐츠 IP 기반 의류 제조 사업을 확대하고 머천다이즈 사업을 운영하는 국내외 기업들과의 협력을 통해 의류 생산 파트너십을 확대해 나갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

