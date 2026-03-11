2025년 공연 티켓 판매액 1조7326억…전년 대비 18.8% 증가

지난해 7월 경기 고양시 고양종합운동장에서 열린 걸그룹 블랙핑크의 월드투어 콘서트에 관객이 가득 들어찬 모습. 사진=YG엔터테인먼트

지난해 국내 공연 티켓 판매액이 1조7000억원을 넘어선 것으로 나타났다.

문화체육관광부는 예술경영지원센터와 함께 2025년 공연예술통합전산망에 집계된 공연 티켓 예매 데이터를 분석한 2025년 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서를 발행했다고 11일 밝혔다.

보고서에 따르면 지난해 국내 공연시장의 총 티켓 판매액은 1조7326억원으로 전년(1조4589억원) 대비 18.8% 증가했다. 공연 건수는 2만3608건으로 전년 대비 9.6%, 공연 회차는 13만6579회로 11.3%, 총 티켓 예매 수는 2478만매로 10.8% 증가했다. 평균 티켓 판매가는 지난해보다 5000원가량 상승한 1매당 약 7만원이다.

대중음악은 가장 큰 티켓 판매액을 기록한 분야로 전년보다 29.0% 상승하며 총 9817억원을 기록했다. 공연 건수는 17.0%, 티켓 예매 수도 19.9% 증가했다. 1만석 이상 초대형 공연이 활발하게 이뤄진 영향으로 분석된다.

뮤지컬 분야 티켓 판매액은 7.2% 증가하며 총 4989억 원을 기록했다. 공연 건수 13.9%, 공연 회차 14.6%, 티켓 예매 수 8.9% 증가하며 모든 지표에서 성장세를 보였다. 관객에게 잘 알려진 유명 작품이 다수 개막하면서 주목을 끈 것이 뮤지컬 분야 시장 확대에 긍정적 영향을 끼친 것으로 보인다.

무용 분야의 성장세도 눈에 띈다. 티켓 판매액은 29.5% 증가하며 총 267억원을 기록했다. 공연 건수, 공연 회차와 티켓 예매 수는 전년 대비 각각 18.3%, 24.9%, 17% 증가해 모든 지표가 고루 증가했다. 관객에게 익숙한 해외 현대무용 작품(레퍼토리)의 내한 공연들이 시장 확대에 기여한 것으로 분석된다.

수도권(서울·경기·인천)은 전국 티켓 예매 수의 76.4%, 티켓 판매액의 82.7%를 차지했다. 공연의 공급과 수요가 수도권에 집중된 현상은 여전했으나 변화 양상도 나타났다. 전국 티켓 판매액에서 서울이 차지하는 비중이 2024년 65.1%에서 2025년 60.6%로 감소한 반면 경기의 비중은 8.7%에서 14.5%, 인천은 5.2%에서 7.6%로 늘어났다. 경기·인천 지역의 공연 기반 시설 확대와 대형 공연 유치 증가에 따른 결과로 분석된다.

수도권을 제외하고 가장 많은 공연이 개최된 지역은 대구(1422건)와 부산(1381건) 순이다. 공연 건수에서는 부산이 전년 대비 7.3%, 대구가 11.1% 증가세를 나타냈으며 티켓 판매액은 부산 1017억원, 대구 566억원으로 전년보다 각각 23.0%, 0.1%가 증가했다.

이용신 문체부 예술정책관은 “그간 서울에 과도하게 집중됐던 공연들이 경기와 인천 지역으로 확산하는 경향이 보이고 있으나 여전히 수도권이 공연의 공급과 수요 대부분을 차지하고 있다”며 “문체부는 지역대표예술단체 지원사업, 공연예술 지역 유통 지원사업 등 지역 공연예술계가 자생력을 높일 수 있는 실질적인 지원을 통해 전국 어디서나 국민들이 다양하고 우수한 공연작품들을 만날 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

