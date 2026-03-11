제주의 봄, 오감으로 깨우다… 더 시에나 리조트 ‘봄 한정 시즌 메뉴 출시’

더 시에나 리조트와 호텔 더 시에나 프리모가 봄 시즌을 맞아 제주의 제철 식재료를 활용한 미식 프로모션을 선보인다. 리조트 측은 레스토랑 ‘일 캄포’와 ‘아르코 라운지 바’를 중심으로 봄 한정 메뉴를 운영한다고 10일 밝혔다.

중세 이탈리아의 문화적 유산을 현대적으로 재해석한 더 시에나 리조트는 유네스코 세계자연유산인 제주 풍광 속에 어우러진 이국적인 건축미로 이미 주목받고 있다. 리조트 측은 봄 시즌을 맞아 제주의 제철 식재료를 중심으로 메뉴를 새롭게 구성해 미식 경험을 한층 강화했다.

◆제주 제철 식재료 담은 ‘봄 미식’ 메뉴 선보여

이번 봄 시즌 대표 메뉴는 레스토랑 ‘일 캄포(IL CAMPO)’에서 선보이는 ‘제주 제철 나물 비빔밥’이다. 제주의 비옥한 토양에서 자라 향과 풍미가 절정에 오른 제철 나물을 엄선해 한 그릇에 담아낸 메뉴다. 셰프의 노하우가 담긴 쌈장이 나물 본연의 향과 어우러져 깊은 감칠맛을 더한다.

리조트 측은 이 메뉴에 대해 자극적인 맛보다는 제철 식재료 본연의 풍미와 건강한 식문화를 강조한 메뉴라고 설명했다. 제주의 생명력을 담아낸 봄철 대표 메뉴로 미식가들의 관심을 끌고 있다는 평가다.

이와 함께 일 캄포 레스토랑에서는 참돔, 소라, 돌문어 등 제주산 해산물을 즉석에서 즐길 수 있는 스시&사시미 라이브 스테이션도 운영한다. 다양한 와인을 자유롭게 즐길 수 있는 무제한 와인 스테이션도 마련해 다이닝 경험의 폭을 넓혔다.

식사 후에는 리조트 로비에 위치한 ‘아르코(ARCO) 라운지 바’에서 봄 시즌 한정 메뉴를 만나볼 수 있다. 라운지 바는 봄의 화사한 분위기를 시각과 미각으로 표현한 시즌 메뉴 ‘Sweet Spring’을 선보인다.

대표 메뉴로는 로즈 베리 라떼와 체리 블라썸 라떼가 있다. 은은한 꽃향과 화사한 핑크빛 비주얼이 특징으로 봄 분위기를 강조했다. 특히 18시 이후에는 스프링 블라썸 칵테일과 로제 마르티니 등 시즌 칵테일도 제공된다.

아르코 라운지 바는 오전 10시부터 밤 11시까지 운영되며, 제주의 봄 햇살과 함께 여유로운 시간을 즐길 수 있는 공간으로 꾸며졌다.

더 시에나 리조트 관계자는 “제주의 봄은 눈으로 보는 풍경뿐 아니라 제철 식재료가 주는 향과 풍미로 완성된다”며 “가장 신선한 식재료와 셰프의 창의적인 레시피가 결합된 봄 시즌 메뉴를 통해 방문객들에게 특별한 미식 경험을 제공하고자 한다”고 말했다.

이어 “제주의 자연과 미식을 함께 즐길 수 있는 이번 봄 시즌 프로그램이 고객들에게 제주 여행의 또 다른 기억이 되기를 기대한다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

