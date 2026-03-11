뉴비트 홍민성, 中 첫 개인활동…아이스레이싱 홍보대사·웹예능·화보 '맹활약'

그룹 뉴비트 홍민성이 중국에서 첫 개인 활동을 성공적으로 마쳤다.

뉴비트 멤버 홍민성은 최근 중국 연길에서 팀 내 첫 번째 개인 해외 스케줄을 소화했다.

먼저 홍민성은 '2026 제9회 동북아 빙설 자동차·모터스포츠 대회'에서 아이스 레이싱 홍보대사 자격으로 공식 참석했다. 그는 영하 20℃의 한파 속에서도 인터뷰와 댄스 퍼포먼스를 선보이며 현장 분위기를 주도했다. 특히 남자 아이돌 대표로 홍보대사를 맡아 신곡 'Look So Good'(룩 소 굿) 무대를 펼쳐 현지 팬들의 눈길을 사로잡았다.

현장에서 진행된 인터뷰를 통해 홍민성은 팀 내 유일한 운전면허 보유자라는 사실을 공개하며 자동차에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 또 중국 UC카 레이싱의 대표주자 양타오가 운전하는 차량에 직접 동승해 아이스 레이싱을 체험하는 등 역동적인 활동을 이어갔다.

홍민성은 홍보대사 활동과 동시에 유튜브 웹예능 '수행비서' 녹화에도 참여해 남다른 예능감을 뽐냈다. 지난 6일 공개된 티저 영상에서 홍민성의 좌충우돌 예능 적응기가 예고되면서 본편에 대한 글로벌 팬들의 기대감이 높아지고 있다.

이어 홍민성은 중국 온라인 매거진 'Vintage 복고 스트리트 스냅'과 첫 개인 화보 촬영을 진행했다. 지난달 공개된 3월호 화보에서 그는 빛과 그림자를 활용해 감각적인 분위기를 자아냈다. 특히 홍민성은 이번 중국 일정 내내 지치지 않는 체력과 성실함으로 현지 관계자들의 호평을 이끌어냈다는 후문이다.

뉴비트는 오는 14일과 15일 양일간 서울 마포구 무신사 개러지에서 첫 번째 전국 투어 콘서트 '2026 Drop the NEWBEAT : NEURO 1000 PROJECT'(드랍 더 뉴비트 뉴로 1000 프로젝트)의 대미를 장식하는 앙코르 콘서트를 개최한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]