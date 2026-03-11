국가유산청, ‘안동 학남고택’ 국가민속문화유산 지정 예고

안동 학남고택 모습. 국가유산청 제공

국가유산청은 경상북도 안동시 풍산읍에 있는 ‘안동 학남고택’을 국가민속문화유산으로 지정할 계획이라고 11일 예고했다.

풍산김씨 집성촌인 안동 오미마을 안에 위치한 안동 학남고택은 1759년 김상목(1726~1765)이 안채를 건립한 뒤, 1826년 김상목의 손자인 학남 김중우(1780∼1849)가 사랑채와 행랑을 증축해 현재의 ‘튼ㅁ자’(모서리가 터진 ㅁ자를 이룬 평면형) 형태가 완성됐다. 평면구성과 배치는 전형적인 안동지역의 ㅁ자형 뜰집 유형에 속하지만 안채와 사랑채가 연결되어 있지 않고 시대를 달리하여 지어진 튼ㅁ자 형태라는 차별화된 가치를 지닌다.

문중에 전래됐던 고서 630종 1869책, 고문서 39종 8328점, 서화류 115점 및 어사화 등의 민속품을 포함해 안동 학남고택에서 보관됐던 총 1만360점의 유물은 한국국학진흥원에 기탁되어 관리 중이다. 학남의 아들 김두흠(1804~1877)과 김두흠의 손자 김병황(1845~1914), 김병황의 아들 김정섭(1862~1934) 등이 남긴 일기들은 19세기 안동의 선비문화가 변모하는 과정과 풍산김씨 가문의 생활문화를 잘 보여준다.

또한 김정섭(1862~1934)·김이섭(1876~1958)·김응섭(1878~1957)형제는 풍산읍 오미마을의 근대화와 항일투쟁·구국활동을 한 대표적인 인물들로, 상해 임시정부 법무장관 등을 역임한 독립운동가 김응섭의 칠십칠년회고록(七十七秊回顧錄)은 일제강점기 당시 시대 상황, 인물 등에 대해서 알 수 있는 문서로서 한국독립운동사에 중요한 가치가 있는 자료다.

국가유산청은 안동 학남고택에 대해 30일간의 예고기간 동안 의견을 수렴한 후 문화유산위원회의 심의를 거쳐 국가민속문화유산으로 지정 여부를 최종 결정할 예정이다. 이와 함께 체계적인 보존·관리를 통해 역사문화관광자원으로 활용될 수 있도록 지자체와 협력해 나갈 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]