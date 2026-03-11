출시 앞둔 ‘붉은사막’, PC서 최대 4K 60프레임 가능

붉은사막 이미지. 펄어비스 제공

펄어비스가 신작 액션 어드벤처 ‘붉은사막(Crimson Desert)’의 플랫폼별 성능 정보를 공개하며 출시 준비에 속도를 내고 있다.

11일 펄어비스에 따르면 이날 공식 홈페이지를 통해 PC와 콘솔 환경에서 요구되는 최소·권장 사양과 그래픽 모드가 함께 공개됐다.

붉은사막의 PC 최소 사양은 AMD 라이젠 5 2600X 또는 인텔 i5-8500 CPU와 AMD Radeon RX 5500 XT 또는 NVIDIA GeForce GTX 1060 수준의 그래픽카드를 요구한다.

권장 사양은 AMD 라이젠 5 5600 또는 인텔 i5-11600K CPU와 AMD Radeon RX 6700 XT 또는 NVIDIA GeForce RTX 2080 그래픽카드다.

그래픽 프리셋은 인게임에서 확인할 수 있는 시네마틱(Cinematic)을 포함해 총 6가지 설정으로 제공하며, 권장 사양 기준 중간 프리셋으로 설정 시 FHD 60프레임, 네이티브 4K 30프레임 환경에서 즐길 수 있다.

최고 PC 사양은 AMD 라이젠 7 7700X 또는 인텔 i5-13600K CPU와 AMD Radeon RX 9070 XT 또는 NVIDIA GeForce GTX 5070 Ti 그래픽카드 구성으로, 울트라 프리셋에서 네이티브 4K 60프레임 성능을 기대할 수 있다.

붉은사막 PC·콘솔 플랫폼별 성능 정보 공개. 펄어비스 제공

콘솔 플랫폼은 성능, 균형, 품질 총 3가지 그래픽 모드를 제공한다. PS 5의 균형과 품질 모드는 4K 업스케일 해상도 환경에서 40프레임과 30프레임을 지원한다.

PS 5 프로에서는 AI 업스케일링 기술인 향상된 PSSR(PlayStation Spectral Super Resolution 2.0)을 적용해 디테일을 한층 더 높인다.

이외에 엑스박스 시리즈 X|S, 애플 맥에서도 플레이어의 하드웨어 사양에 따라 다양한 그래픽 설정을 통해 쾌적한 게임 플레이를 즐길 수 있다.

붉은사막은 펄어비스의 자체 게임 엔진인 블랙스페이스 엔진을 활용해 사실적이고 고품질 그래픽, 다이나믹한 전투와 액션, 자유로운 상호작용 등 몰입감 높은 싱글플레이 경험을 선사한다.

붉은사막은 오는 20일 PC와 콘솔 플랫폼으로 전 세계 출시한다. 현재 공식 홈페이지를 통해 사전 예약이 진행 중이다.

