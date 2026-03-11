3월 A매치 명단 발표 앞두고…배준호, 시즌 3호골 쾅 ‘존재감 과시’

홍명보 한국 축구대표팀의 3월 A매치 평가전 명단 발표가 다가오는 가운데, 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부)에서 뛰는 배준호(스토크시티)가 시즌 3호 골을 신고했다.
배준호는 11일 오전 영국 스토크온트렌트의 베트365 스타디움에서 끝난 입스위치 타운과의 2025-2026 잉글랜드 챔피언십 37라운드 홈 경기에 공격형 미드필더로 선발 출전해 추가골을 터트렸다.
팀이 1-0으로 앞선 전반 44분이었다. 상대 진영에서 차단한 공이 페널티아크 쪽으로 흘렀다. 배준호는 골키퍼가 나오는 것을 보고 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 올 시즌 정규리그 2호 골이자 공식전 3호 골이다. 지난달 15일 프리미어리그 팀 풀럼과의 잉글랜드축구협회(FA)컵 4라운드(1-2 패)에서 선제골을 터트린 이후 24일 만에 득점포를 재가동했다. 공격 포인트는 리그 2골 3도움에 FA컵 1골을 더해 6개로 늘었다.
승리는 안지 못했다. 스토크는 전반을 2-0으로 리드했으나, 막판 상대의 공세에 무너졌다. 결국 3-3 무승부로 아쉽게 경기를 마쳤다. 배준호는 후반 38분 라민 시세와 교체됐다. 스토크는 승점 48(13승 9무 15패)로 24개 팀 중 15위에 머물렀다.
대표팀 명단 발표가 얼마 남지 않은 만큼, 배준호의 골은 더욱 의미 있었다. 홍 감독은 오는 16일 3월 유럽 원정 A매치에 나설 명단을 발표할 예정이다.
